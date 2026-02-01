Для Теофімо це був четвертий захист пояса, яким він володів з літа 2023 року. Натомість Шакур дебютував у новому для себе дивізіоні, інформує 24 Канал.

Як минув бій Стівенсон – Лопес?

Чемпіон WBC у легкій вазі зі старту захопив ініціативу. Він перебивав свого опонента, забираючи впевнено раунди за очками.

У четвертій 3-хвилинці Стівенсон ледь не відправив суперника у нокдаун після удару лівою в корпус, проте Лопес зміг втриматися на ногах. Чемпіонські раунди Теофімо завершував із розсіченням і намагався знайти свій шанс у нокауті.

Проте Шакур впорався з тиском і здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Усі рефері зафіксували однаковий рахунок 119:109, віддавши новоспеченому чемпіону перевагу в 11 з 12 раундів.

Дивіться відеоогляд бою Стівенсон – Лопес

До слова. У 2020 році Теофімо Лопес був суперником Василя Ломаченка. Він завдав боксеру з України другої поразки в кар'єрі в битві за звання абсолютного чемпіона світу.

Зазначимо, що в андеркарді цього вечора боксу бився Кейшон Девіс, який раніше відібрав у Дениса Берінчика чемпіонський пояс WBO в легкій вазі. Він також дебютував у першій напівсередній вазі та здолав технічним нокаутом Джемейна Ортіса.

Що відомо про кар'єру Шакура Стівенсона?