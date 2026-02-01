Для Теофімо це був четвертий захист пояса, яким він володів з літа 2023 року. Натомість Шакур дебютував у новому для себе дивізіоні, інформує 24 Канал.
Читайте також Це не Вайлдер: Усик здивував своїм бажанням щодо вибору наступного суперника
Як минув бій Стівенсон – Лопес?
Чемпіон WBC у легкій вазі зі старту захопив ініціативу. Він перебивав свого опонента, забираючи впевнено раунди за очками.
У четвертій 3-хвилинці Стівенсон ледь не відправив суперника у нокдаун після удару лівою в корпус, проте Лопес зміг втриматися на ногах. Чемпіонські раунди Теофімо завершував із розсіченням і намагався знайти свій шанс у нокауті.
Проте Шакур впорався з тиском і здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Усі рефері зафіксували однаковий рахунок 119:109, віддавши новоспеченому чемпіону перевагу в 11 з 12 раундів.
Дивіться відеоогляд бою Стівенсон – Лопес
До слова. У 2020 році Теофімо Лопес був суперником Василя Ломаченка. Він завдав боксеру з України другої поразки в кар'єрі в битві за звання абсолютного чемпіона світу.
Зазначимо, що в андеркарді цього вечора боксу бився Кейшон Девіс, який раніше відібрав у Дениса Берінчика чемпіонський пояс WBO в легкій вазі. Він також дебютував у першій напівсередній вазі та здолав технічним нокаутом Джемейна Ортіса.
Що відомо про кар'єру Шакура Стівенсона?
Дебютував на професійному рівні у 2017 році.
Американець досі залишається непереможним на профі-рингу – здобув усі перемоги у 25 боях, з яких 11 – нокаутом (дані BoxRec).
Виграв титул чемпіона світу вже в четвертій для себе ваговій категорії. Для цього йому знадобилось лише сім років і це новий рекорд за швидкістю здобуття такого досягнення, повідомляє ESPN.
Він також був чемпіоном у напівлегкому (2019 – 2021 роки), другому напівлегкому (2021 – 2023) та легкому (2023 – 2025) дивізіонах.