Для Теофимо это была четвертая защита пояса, которым он владел с лета 2023 года. При этом Шакур дебютировал в новом для себя дивизионе, информирует 24 Канал.
Как прошел бой Стивенсон – Лопес?
Чемпион WBC в легком весе со старта захватил инициативу. Он перебивал своего оппонента, забирая уверенно раунды по очкам.
В четвертой 3-минутке Стивенсон едва не отправил соперника в нокдаун после удара левой в корпус, однако Лопес смог удержаться на ногах. Чемпионские раунды Теофимо завершал с рассечением и пытался найти свой шанс в нокауте.
Однако Шакур справился с давлением и одержал уверенную победу единогласным решением судей. Все рефери зафиксировали одинаковый счет 119:109, отдав новоиспеченному чемпиону преимущество в 11 из 12 раундов.
Смотрите видеообзор боя Стивенсон – Лопес
К слову. В 2020 году Теофимо Лопес был соперником Василия Ломаченко. Он нанес боксеру из Украины второе поражение в карьере в битве за звание абсолютного чемпиона мира.
Отметим, что в андеркарде этого вечера бокса дрался Кейшон Дэвис, который ранее отобрал у Дениса Беринчика чемпионский пояс WBO в легком весе. Он также дебютировал в первом полусреднем весе и одолел техническим нокаутом Джемейна Ортиса.
Что известно о карьере Шакура Стивенсона?
Дебютировал на профессиональном уровне в 2017 году.
Американец до сих пор остается непобедимым на профи-ринге – одержал все победы в 25 боях, из которых 11 – нокаутом (данные BoxRec).
Выиграл титул чемпиона мира уже в четвертой для себя весовой категории. Для этого ему понадобилось всего семь лет и это новый рекорд по скорости завоевания такого достижения, сообщает ESPN.
Он также был чемпионом в полулегком (2019 – 2021 годы), втором полулегком (2021 – 2023) и легком (2023 – 2025) дивизионах.