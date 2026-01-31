Возвращение Усика ожидается в апреле – мае или летом этого года. Пока Александр выбирает себе соперника и даже подогревает публику сенсационными заявлениями, сообщает Seconds Out.
Кого Усик хочет в соперники?
Александр признался, что хотел бы провести третий бой против Тайсона Фьюри. Он заявил, что пока не знает следующего соперника, но его подготовка уже идет.
Возможно, в марте я вернусь в ринг. Мы готовимся. Тайсон Фьюри? Да, я хочу драться с ним, без проблем. Великобритания, Саудовская Аравия, США – не имеет значения. Может и Польша,
– заявил Усик.
Возможна ли третья сторона Усика и Фьюри?
Это довольно неожиданное заявление, ведь Усик уже вызвал на бой Деонтея Уайлдера. Американец согласился, поэтому команды боксеров уже начали подготовку к заключению контракта.
К слову, в начале января Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс. Однако его первым соперником станет не Усик, а россиянин Арсланбек Махмудов, сообщает журнал Ring.
Также Фьюри заявлял об интересе к бою с Энтони Джошуа. Но пока этот поединок невозможен, ведь Эй Джей не так давно попал в ДТП, в котором погибли двое его тренеров.
Как Усик дважды бил Фьюри?
- Александр имеет идеальную статистику боев на профессиональном уровне. Усик выиграл все свои 24 поединка, 15 из них – нокаутом.
- Украинец еще в крузервейте становился абсолютным чемпионом мира. А уже в супертяжелом весе Усик дважды собирал все доступные пояса.
- В 2024 году Александр впервые стал абсолютом в этой категории, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей. В том же году боксеры провели реванш, который Усик выиграл уже единогласным решением.
- Уже в 2025 году украинец снова собрал все пояса, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Теперь же украинец выбрал себе нового соперника, которым должен стать Деонтей Уайлдер.