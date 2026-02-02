В одном из боев, в частности, встретились бывший временный чемпион мира Сергей Богачук и россиянин Раджаб Бутаев. Это был рейтинговый поединок в средней весовой категории, информирует 24 Канал.

Читайте также От дружбы до бизнеса: почему Усик прекратил сотрудничество с Красюком после 12 лет

Как прошел бой Богачук – Бутаев?

Соперник украинца с начала битвы завладел инициативой. Он наносил тяжелые удары по корпусу, комбинировал и неплохо двигался на ногах, на что Сергей ответил повышением темпа.

Бутаев уступал в скорости уроженцу Винницы, который на протяжении всего поединка пытался навязать россиянину близкую дистанцию. Он активно использовал правый джеб, что и принесло ему успех.

В очень зрелищном и близком бою украинский боксер все же вырвал победу раздельным решением судей. По итогам десяти раундов они отдали преимущество Сергею – 96:94, 96:94, 94:96.

Оглашение результата боя Богачук – Бутаев: смотрите видео

К слову. Для Бутаева поражение в противостоянии с украинцем стало лишь вторым в профессиональной карьере. Также в его активе есть 16 побед.

Отметим, что это лишь третий бой, в котором винничанин одолел своего оппонента не досрочно. Также во время этого шоу бокса дрался 38-летний Александр Гвоздик, который потерпел поражение нокаутом от боснийца Радивое Калайджич в седьмом раунде.

Что известно о карьере Богачука?