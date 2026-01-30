Украинский супертяжеловес Александр Усик и его промоутер Александр Красюк сотрудничали 12 лет. По информации Boxing King Media, причиной разрыва стал не конфликт или скандал, а изменение профессиональных приоритетов.

Что сказал Усик?

Александр Усик отметил, что они не "перестали быть друзьями" с промоутером, а лишь изменили формат работы: теперь Красюк будет помогать ему в бизнес-проектах, а не в продвижении боев.

Это не было полное расторжение отношений. Я строю бизнес, USYK 17 – именно в этой компании работает Красюк. Мы больше не работаем в сфере бокса, он мне помогает в другом направлении,

– сказал Усик.

Слухи о конфликте Усика и Красюка

Как сообщает The Independent, официальный разрыв не сопровождался конфликтом и был взаимно согласован обеими сторонами.

Команда Усика поспешила опровергнуть слухи о конфликте между боксером и промоутером, назвав решение "естественным этапом" их профессиональных отношений.

Это обычный этап, когда атлет имеет собственную команду и стратегически планирует дальнейшее развитие. Конфликтов не было – все произошло с уважением и пониманием,

– сказал Сергей Лапин, руководитель Ready To Fight.

