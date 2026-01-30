Украинский супертяжеловес Александр Усик и его промоутер Александр Красюк сотрудничали 12 лет. По информации Boxing King Media, причиной разрыва стал не конфликт или скандал, а изменение профессиональных приоритетов.
Что сказал Усик?
Александр Усик отметил, что они не "перестали быть друзьями" с промоутером, а лишь изменили формат работы: теперь Красюк будет помогать ему в бизнес-проектах, а не в продвижении боев.
Это не было полное расторжение отношений. Я строю бизнес, USYK 17 – именно в этой компании работает Красюк. Мы больше не работаем в сфере бокса, он мне помогает в другом направлении,
– сказал Усик.
Слухи о конфликте Усика и Красюка
Как сообщает The Independent, официальный разрыв не сопровождался конфликтом и был взаимно согласован обеими сторонами.
Команда Усика поспешила опровергнуть слухи о конфликте между боксером и промоутером, назвав решение "естественным этапом" их профессиональных отношений.
Это обычный этап, когда атлет имеет собственную команду и стратегически планирует дальнейшее развитие. Конфликтов не было – все произошло с уважением и пониманием,
– сказал Сергей Лапин, руководитель Ready To Fight.
Что известно о сотрудничестве Усика и Красюка?
- Красюк был промоутером Усика с начала его профессиональной карьеры после олимпийского золота в 2012 году.
- В этот период Усик стал универсальным чемпионом в двух весовых категориях, включая абсолютного чемпиона в тяжелом весе.
- Сейчас Усик готовится к новым вызовам в карьере, планирует собственные боксерские проекты и вероятные поединки с другими топами-супертяжами.