Український супертяж Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк співпрацювали 12 років. За інформацією Boxing King Media, причиною розриву став не конфлікт чи скандал, а зміна професійних пріоритетів.
Що сказав Усик?
Олександр Усик наголосив, що вони не "перестали бути друзями" з промоутером, а лише змінили формат роботи: тепер Красюк допомагатиме йому в бізнес-проєктах, а не в промоції боїв.
Це не було повне розірвання відносин. Я будую бізнес, USYK 17 – саме в цій компанії працює Красюк. Ми більше не працюємо у сфері боксу, він мені допомагає в іншому напрямку,
– сказав Усик.
Чутки про конфлікт Усика і Красюка
Як повідомляє The Independent, офіційний розрив не супроводжувався конфліктом і був взаємно погоджений обома сторонами.
Команда Усика поспішила спростувати чутки про конфлікт між боксером і промоутером, назвавши рішення "природним етапом" їхніх професійних стосунків.
Це звичайний етап, коли атлет має власну команду і стратегічно планує подальший розвиток. Конфліктів не було – усе відбулося з повагою та розумінням,
– сказав Сергій Лапін, керівник Ready To Fight.
Що відомо про співпрацю Усика та Красюка?
- Красюк був промоутером Усика з початку його професійної кар'єри після олімпійського золота у 2012 році.
- У цей період Усик став універсальним чемпіоном у двох вагових категоріях, включно з абсолютним чемпіоном у важкій вазі.
- Наразі Усик готується до нових викликів у кар'єрі, планує власні боксерські проєкти та ймовірні поєдинки з іншими топами-супертяжами.