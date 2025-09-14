Уроженец Винницы проводил бой-реванш против Брэндона Адамса. Этот поединок был рейтинговым, а украинец хотел в нем отомстить сопернику за поражение в 2021 году., сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Богачук – Адамс?

Украинец считался явным фаворитом противостояния, однако со старта все пошло не по его плану. Американский боксер занял центр ринга и сразу пошел вперед на соперника.

Он постоянно прессинговал, наносил много ударов, подключая апперкоты и боковые. Богачук при этом прятался за высоким блоком, периодически взрываясь в контратаках.

В целом темп боя был довольно невысоким. Ближе к экватору поединка стало понятно, что он идет по плану американца, который в обмене ударами был более точным.

Сергей попытался добавить, начал работать по этажам, но соперник достойно принимал удары и сам эффектно отвечал. В конце концов сломать ход битвы украинскому боксеру так и не удалось – судьи справедливо отдали преимущество американцу единогласным решением – 99:91, 98:92, 98:92.

К слову. Это был реванш между бойцами. Впервые они дрались в марте 2021 года и тогда Адамс победил досрочно в восьмом раунде.

Отметим, что для Брэндона Адамса это был 30-й бой на профессиональном уровне. Он одержал свою 26-ю победу.

Что известно о Сергее Богачуке?