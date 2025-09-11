Теперь украинский боксер поднялся уже на пятую строчку. Он оставил позади себя Джерси Уолкотта, который является членом Международного зала боксерской славы, сообщает 24 Канал.

Кто опережает Усика в престижном рейтинге?

Также в десятке ниже Александра Усика находятся настоящие иконы мирового бокса – Корри Сандерс, Лари Холмс, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Впереди же ближайшим конкурентом является "запоребриковый" Олег Маскаев.

Для того же, чтобы ворваться в топ-3 украинскому бойцу нужно будет еще год оставаться в боксе и удерживать хотя бы один пояс. В таком случае он опередит Владимира Кличка 23 сентября 2026 года.

Топ-10 самых старших чемпионов мира в истории хевивейта

Джордж Форман – 46 лет 170 дней; Виталий Кличко – 42 года 150 дней; Владимир Кличко – 39 лет 248 дней; Олег Маскаев – 39 лет 6 дней; Александр Усик – 38 лет 237 дней ; Джерси Уолкотт – 38 лет 236 дней; Леннокс Льюис – 38 лет 157 дней; Эвандер Холифилд 38 лет 135 дней; Корри Сандерс – 38 лет 25 дней; Лари Холмс – 37 лет 322 дня.

Интересно. Первым чемпионом мира в истории хевивейта стал американец Джон Салливан. Он завоевал титул 29 августа 1885 года.

Что известно о карьере Александра Усика в хевивейте?