Після реваншу "Циганський король" оголосив про рішення повісити рукавички на цвях. Проте наразі з'являється чимало сигналів, що Тайсон Ф'юрі може знову повернутися на ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

З ким може побитися Ф'юрі?

Відомий промоутер Френк Воррен розповів, що британський боксер уже зовсім скоро може відновити кар'єру. Він зацікавлений провести трилогію з Олександром Усиком, а також планує ще один бій, який фанати боксу мріяли побачити дуже довго – проти Ентоні Джошуа.

"Я вірю, що він битиметься у 2026 році. Слухайте, він боєць. Я знаю, якого бою він справді хоче. Він хоче битися, і це знову Олександр Усик. Це те, чого він хоче. Ви питаєте мене, чого він хоче – це той бій, якого він хоче.

Це все, про що він говорить зі мною, коли я з ним розмовляю про це. Це бій, якого він справді хоче. Але слухайте, він боєць. Якщо він збирається продовжувати, на що він і натякав, то, звичайно, його чекає великий бій з Ей Джеєм. Це очевидно", – сказав Воррен.

До слова. Вперше Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі у травні 2024 року роздільним рішенням суддів у битві за абсолют. У грудні вони провели реванш і тоді українець здолав британця рішенням усіх рефері з однаковим рахунком 116:112.

Нагадаємо, що після другого бою "Циганський король" був розлючений через рішення суддів. Він досі не погоджується з тією поразкою й напередодні у своєму інстаграмі вкотре про це нагадав.

Колишній чемпіон світу виклав відео із бою проти Усика та заявив, що арбітри були прихильними до українця.

Я теж був здивований. В житті б не подумав, що Усик виграв цей бій. Ось чому ми любимо бокс – все може статися. Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию,

– написав Тайсон.

Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?