На показі було чимало відомих людей, серед гостей також була дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина. Світлинами з події та своїм образом вона поділилася у своєму інстаграм.
У якому образі Катерина Усик відвідала показ?
Катерина зупинила свій вибір на вечірній сукні з прозорою накидкою, оздобленою блискучими деталями. Образ гармонійно доповнили акуратно зібране волосся та стриманий макіяж.
Це було неперевершено. Як завжди душа, Ельвіра Гасанова,
– написала Усик.
Катерина Усик на показі Ельвіри Гасанової / Фото Інстаграм Катерини
Що відомо про родину Усиків?
- Олександр і Катерина Усики знайомі ще зі шкільних років – їхня перша зустріч відбулася, коли їй було близько 14 років, а йому 15. Обидва виросли в Криму, де й почали спілкуватися. Згодом у їхніх стосунках була пауза: після того як Усик у 19 років досяг перших великих успіхів у боксі та зіткнувся з підвищеною увагою й популярністю, пара тимчасово розійшлася.
Втім, з часом вони відновили стосунки і у вересні 2009 року одружилися. Відтоді перебувають у шлюбі майже 17 років.
- Подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету і Марію, а також синів Кирила та Михайла.