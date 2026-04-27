На показе было немало известных людей, среди гостей также была жена украинского боксера Александра Усика – Екатерина. Фотографиями с события и своим образом она поделилась в своем инстаграм.
В каком образе Екатерина Усик посетила показ?
Екатерина остановила свой выбор на вечернем платье с прозрачной накидкой, украшенной блестящими деталями. Образ гармонично дополнили аккуратно собранные волосы и сдержанный макияж.
Это было непревзойденно. Как всегда душа, Эльвира Гасанова,
– написала Усик.
Екатерина Усик на показе Эльвиры Гасановой / Фото Инстаграм Екатерины
Что известно о семье Усик?
- Александр и Екатерина Усики знакомы еще со школьных лет – их первая встреча состоялась, когда ей было около 14 лет, а ему 15. Оба выросли в Крыму, где и начали общаться. Впоследствии в их отношениях была пауза: после того как Усик в 19 лет достиг первых больших успехов в боксе и столкнулся с повышенным вниманием и популярностью, пара временно разошлась.
Впрочем, со временем они восстановили отношения и в сентябре 2009 года поженились. С тех пор находятся в браке почти 17 лет.
- Супруги воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.