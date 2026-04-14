Напряжение перед предстоящим боем между Усиком и Верховеном чувствовалось еще на пресс-конференции. Соперники впервые встретились лицом к лицу и не сдерживали эмоций, передает 24 Канал.

Как родился новый мем?

Во время пресс-конференции ведущий обратился к промоутеру нидерландца Эдди Хирна, предупредив его быть осторожным в словах рядом с габаритным Верховеном. В этот момент Усик неожиданно вмешался и с улыбкой бросил: "Be careful (будь осторожным, – ред.), братан".

Фраза прозвучала в шутливо-саркастическом тоне, однако сразу привлекла внимание публики. В соцсетях ее уже активно подхватили фанаты, сравнивая с предыдущим вирусным высказыванием украинца "Don't push the horses".

Напряженная дуэль взглядов и громкие заявления

После пресс-конференции Усик и Верховен провели традиционную битву взглядов. Боксеры несколько минут не отводили глаз друг от друга, пока их не разняли организаторы.

Сам Верховен уверенно заявил, что способен нокаутировать украинца из-за значительной разницы в весе. В ответ Усик был лаконичным и хладнокровным: "Посмотрим".

Поединок состоится 23 мая в Египте и имеет все шансы стать одним из самых громких боев года.