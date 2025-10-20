Олександр Усик заявив, що буде боксувати до 41 року. Едді Хірн не лише відреагував на цю заяву абсолютного чемпіона світу у хевівейті, а й прокоментував бій між Усиком і Мозесом Ітаумою, який відкидає сам український боксер, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.
Як Хірн відреагував на заяву Усика про кар'єру до 41-го року?
Промоутер вважає, що Усику, який досягнув усього в боксі, вже не цікаво виходити у ринг проти молодого 20-річного суперника. На думку Хірна, Олександр, мабуть, думає, що Ітаума має заслужити на цей очний бій.
Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому,
– заявив Хірн.
Також Едді пригадав крайній поєдинок Мозеса проти 37-річного Ділліана Вайта, у якому Ітаума здобув легку перемогу нокаутом. Попри це Хірн вважає, що Усик таки поб'ється проти спадкоємця Майка Тайсона.
Нагадаємо, що Усик не лише зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри, а й заявив, що вже розпочав готуватись до наступного бою у своєму тренувальному таборі. Олександр не розкрив ім'я свого суперника, але відзначив, що це точно не буде Ітаума.
"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – говорив Усик у відео "Новини.LIVE".
Якими були останні новини про Олександра Усика?
Окрім гучних заяв від Усика, Олександру запропонували побитись на голих кулаках. Таку пропозицію боксер отримав від одного з найбільших промоушенів боїв на голих кулаках Bare Knuckle.
За словами генерального директора промоушена Девіда Тетро, наразі тривають перемовини щодо такої ідеї, а він вже поспілкувався із менеджером українського боксера Егісом Клімасом. Про це йдеться на сайті Ready to Fight.
Водночас Усик хоче побитись в октагоні проти Джейка Пола у 2026-му році.
Також Усик запевнив, що після закінчення кар'єри боксера точно не подасться у політику.