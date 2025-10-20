Олександр Усик заявив, що буде боксувати до 41 року. Едді Хірн не лише відреагував на цю заяву абсолютного чемпіона світу у хевівейті, а й прокоментував бій між Усиком і Мозесом Ітаумою, який відкидає сам український боксер, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Цікаво Хто стане наступним суперником Усика: коли та де відбудеться бій

Як Хірн відреагував на заяву Усика про кар'єру до 41-го року?

Промоутер вважає, що Усику, який досягнув усього в боксі, вже не цікаво виходити у ринг проти молодого 20-річного суперника. На думку Хірна, Олександр, мабуть, думає, що Ітаума має заслужити на цей очний бій.

Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому,

– заявив Хірн.

Також Едді пригадав крайній поєдинок Мозеса проти 37-річного Ділліана Вайта, у якому Ітаума здобув легку перемогу нокаутом. Попри це Хірн вважає, що Усик таки поб'ється проти спадкоємця Майка Тайсона.

Нагадаємо, що Усик не лише зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри, а й заявив, що вже розпочав готуватись до наступного бою у своєму тренувальному таборі. Олександр не розкрив ім'я свого суперника, але відзначив, що це точно не буде Ітаума.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – говорив Усик у відео "Новини.LIVE".

Якими були останні новини про Олександра Усика?