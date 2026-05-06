Хосе Бенавидес, отец чемпиона мира в крузервейте Давида Бенавидеса, заявил о заинтересованности в поединке своего сына против Александра Усика. Его слова передает BoxingScene.

Что сказал представитель американского нокаутера?

Бенавидес, который является еще и тренером собственного сына, заявил, что сейчас слухи о бое Александра Усика с его подопечным в 2027 году немного преувеличены.

Он отметил, что 29-летний Дэвид должен был бы перейти в хевивейт несколько позже, но ради Усика может сделать исключение.

Думаю, переход может произойти и раньше. Усик – один из наших самых любимых бойцов. Поэтому для нас это было бы честью. Знал, что субботняя победа над Рамиресом откроет перед нами много новых дверей. Теперь вопрос в том, какую из них выбрать,

– рассказал Хосе Бенавидес.

Добавим, что карьера американца получила дополнительный толчок 2 мая, когда он досрочно победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в крузервейте по версиям WBO и WBA.

Что сейчас происходит в карьере Александра Усика?

О том, что 39-летний украинец может подраться с молодым соперником первым заговорил инсайдер Майк Коппинджер. На днях он сообщил в соцсети X о том, что такой бой хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Усик сейчас занят подготовкой к противостоянию с нидерландской легендой кикбоксинга Рико Верховеном.

Бой состоится 23 мая возле пирамид в египетском городе Гиза. В сети появилось предположение, что Александр может рассчитывать на самый большой гонорар в карьере – 100 миллионов долларов.

Кто такой Дэвид Бенавидес?