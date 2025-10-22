В июле этого года Александр Усик одержал очередную победу на профессиональном уровне. Украинец победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в пятом раунде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
По теме Обратился к Кличко: Усик признался, планирует ли идти в мэры Киева
Почему Усик не завершает карьеру?
Ранее боксер сообщал, что он планирует провести еще не более одного поединка. Однако менеджер Александра Сергей Лапин в интервью The Ring заявил о планах организовать еще пять боев для Усика.
Бывший промоутер украинца Александр Красюк был сторонником того, чтобы спортсмен завершал карьеру после встречи с Дюбуа. Он высказал свое мнение о том, почему Александр остается в боксе.
Усика ничто не мотивирует. Он сам говорил, что дисциплина является его платформой успеха. Вряд ли Саша ищет поединки. Ему уж точно они не нужны. А команде надо, чтобы он снова и снова выходил на ринг, потому что иначе она останется без зарплаты,
– заявил Красюк.
Сообщалось, что в 2025 году Усик уже точно не выйдет в ринг. Александру диагностировали травму спины, которая стала поводом для отсрочки относительно переговоров по бою.
Читайте также Усик и Дюбуа могут провести третий бой: как это возможно
С кем будет драться Усик?
- После победы над Дюбуа украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Александру удалось собрать пояса WBA, WBC, WBO, IBO и IBF.
- Следующим соперником Усика должен был стать Джозеф Паркер. Именно новозеландец был обязательным претендентом на пояс WBO.
- Однако из-за травмы спины у Александра Паркер решил провести бой против Фабио Уордли. Ожидается, что именно с победителем этого поединка Усик и проведет следующий бой уже в 2026 году.
- Также ходили слухи о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри. Британец заинтересован в третьем бою против украинца, хотя первые два он проиграл.
- Еще одним кандидатом в соперники Усику называется Мойзес Итаума. Напомним, что Александр выиграл все свои 24 поединка на профессиональном уровне. 15 из них – нокаутом.