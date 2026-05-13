Спортсмен из Нидерландов опубликовал в своем инстаграм видео, где сообщил, что уже прибыл в Египет. Там он проведет бой против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Что опубликовал Верховен на своей странице?

Спортсмен сообщил, что его актуальный вес сейчас составляет 124,3 килограмма. За последние две недели боец сбросил почти килограмм, в прошлый раз весы показывали 125,1 килограмма.

Доброе утро, ребята. Полторы недели до большого боя. Мы в Египте. Короткое обновление. Поехали, это не так уж и плохо,

– поделился Верховен в своем обращении.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Бой состоится в субботу, 23 мая. Вечер бокса под названием "Glory in Giza" пройдет в Египте под открытым небом, на фоне знаменитых пирамид Гизы.

Поединок будет проходить по классическим правилам бокса – 12 раундов. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе, который сейчас принадлежит Усику. Специально для этого боя WBC создала уникальный памятный титул "Король Нила", который получит победитель.

В Украине официальную прямую трансляцию вечера обеспечивает Киевстар ТВ, международную – сервис DAZN по системе Pay-Per-View.

Главный поединок ожидается примерно в 23:45 по киевскому времени.

Какие достижения есть у Верховена и Усика?

Усик получил золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В мае 2024 года он победил британца Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в своей весовой категории. В июле 2025 года Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа, завоевав статус абсолютного чемпиона в третий раз в своей карьере. В целом он имеет рекорд 24 победы в 24 поединках, из которых 15 добыты нокаутом.

По данным DAZN, его соперник, Верховен, более 12 лет удерживал титул чемпиона мира по версии престижной кикбоксерской организации GLORY. На его счету более 60 побед в кикбоксинге. Кроме этого, Верховен имеет успешный опыт в ММА, где одержал победу нокаутом, а также в профессиональном боксе (1 бой, 1 победа нокаутом).