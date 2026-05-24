Український чемпіон Олександр Усик емоційно прокоментував свою непросту перемогу над Верховеном. Боксер пояснив, чому бій затягнувся, та різко відповів усім, хто намагається оскаржити результат поєдинку, передає 24 Канал.

Чому бій пішов не за планом?

Олександр Усик зізнався, що суперник зумів здивувати його команду абсолютною закритістю. Боксер віддав належне опоненту та його тренеру – дядькові Тайсона Ф'юрі, зазначивши, що той підготував чудову та непередбачувану стратегію, повідомляє ютуб-канал Уніан TV.

Хлопець дуже хороший, сконцентрований, підготувався. Взагалі не було інформації, що він буде робити. Тренер у нього розумний – дядько Тайсона Ф'юрі. Головне, що є перемога. Я не роблю якихось знижок на те, як я себе відчував чи щось таке. Все було добре, просто треба було розгадати той код і він прийшов в 11 раунді,

– розповів після бою український супертяж.

Жорстка відповідь про зупинку бою та апеляцію

Коментуючи хвилю невдоволення щодо нібито "передчасної" зупинки поєдинку рефері, Усик висловився максимально безапеляційно. Чемпіон наголосив, що здоров'я спортсмена завжди стоїть на першому місці, а махати кулаками після бою – немає жодного сенсу:

Це розмови в нікуди. Ще могло б бути 2-3 удари і ми не знаємо, що могло б відбутися з його головою. Рефері – це людина, яка знаходиться в рингу, щоб контролювати, аби боксер не отримав шкоди. Були ситуації, коли рефері не зупиняли бій, а хлопець після цього опинився в лікарні і за кілька годин помер. Що ви хочете оскаржити? Як ми повернемось у вчора? В моєму психологічному портреті є такий момент: “Краще некрасиво перемогти, ніж красиво програти”, – заявив Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик відправив Ріко Верховена в нокдаун в 11 раунді. Українець провів затяжну комбінацію біля канатів, після якої Верховен перестав відповідати на удари. Рефері втрутився та зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу Усика технічним нокаутом.

Після поєдинку команда нідерландця подала протест на результат бою з Усиком.

Боксерська спільнота не має одностайної думки, що зупинка поєдинку була неправильним рішенням з боку рефері. Однак дехто з відомих персон, до прикладу Дерек Чісора та Джей Пол, переконані, що саме Верховен мав перемогти у цьому бою.