Сам "Король кікбоксингу" не розуміє, чому рефері не дав йому вийти на 12-ий раунд, зафіксувавши технічний нокаут за секунду до гонгу. Свою незгоду з результатом Ріко оформив юридично, написав спортсмен в інстаграмі.

Як Верховен прокоментував свою поразку?

Спершу Ріко гідно прийняв результат бою, опублікував у своїх соцмережах суддівські записки і вказав на те, що продовження бою навряд чи могло б призвести до його перемоги за рішенням рефері.

Проте вже дорогою до аеропорту команда переконала Верховена оформити офіційну скаргу на роботу рефері, який втрутився у бій за секунду до того, як гонг міг забезпечити нідерландцю перехід в останній 12 раунд.

Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо,

– написав Верховен у сторіс.



Сторіс Ріко Верховена

Чи справді у Верховена "вкрали" перемогу?

Боксерська спільнота не має одностайної думки, що зупинка бою була неправильним рішенням з боку рефері – хоча про це говорять Дерек Чісора, Джейк Пол і навіть Ентоні Джошуа.

Але такі імениті спортсмени як Сауль Альварет та Енді Руїс вказують на те, що фактично рефері врятував Верховена від нокауту, а Усик виконав усе, що було потрібно для дострокового завершення поєдинку.