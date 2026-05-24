Нідерландський кікбоксер здивував своєю ударною роботою проти тричі абсолютного чемпіона. Для декого виступ Ріко здався достатньо переконливим, щоб говорити про вкрадену перемогу, пише 24 Канал.

Що сказали у світі боксу про перемогу Усика?

Епізод із зупинкою бою достроково в 11 раунді після того, як Верховен побував в нокдауні, але піднявся і потрапив під град ударів українця, викликав жваву дискусію.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну заявив, що це була перемога Ріко, але "аутсайдери ніколи не перемагають", натякаючи на те, що Верховен так само був позбавлений можливості виграти, як сам Нганну у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, де британцю віддали перевагу роздільним рішенням.

Боксер і блогер Джейк Пол назвав себе найбільшим фанатом Усика, але заявив "Брате, ти програв" і додав, що, на його думку, Верховен виграв усі раунди, а рефері зупинкою бою "обікрав" нідерландця.

Ексчемпіон світу Тоні Белью був категоричний, що бій не можна було зупиняти, адже це був перший раз, коли Усик поступався в активності упродовж поєдинку, тож Ріко заслужив вийти на 12-ий раунд – а тепер мав би отримати шанс на реванш.

Журналіст та інсайдер Аріель Хельвані заявив про "ганебне рішення рефері" та "пограбування Верховена, якого позбавили шансу шокувати світ".

Ще один колишній суперник Усика Майріс Брієдіс закликав українця задуматися про кінець кар'єри, якщо те, що він продемонстрував у ринзі, було не навмисним створенням шоу, а справжнім рівнем його форми.

Скандальний супертяж Дерек Чісора, теж свого часу побитий Усиком, ледь не найгучніше заявив про те, що Верховен виграв, зупинка бою була передчасною, а Ріко просто обікрали. Тепер українцю нібито "доведеться" погодитися на реванш.

Чемпіон WBC Раян Гарсія, який був особисто присутнім у ринг-сайді, написав, що під час бою думав про програш Усика.

Колишній боєць ММА Діллон Деніс назвав результат поєдинку в Гізі "найбільш підтасованою х**нню, яку він колись бачив". На його думку, Верховен декласував одного з найкращих боксерів світу.

Тренер Ріко Пітер Ф'юрі стверджує, що найважливіша людина у сучасному боксі Туркі Аль-Шейх захотів реваншу Усика та Верховена, бо його не влаштувало те, як бій було зупинено.

А от один з найбільш високооплачуваних боксерів планети Сауль Альварес стверджує, що рефері врятував Верховена від нокауту і не вважає дії судді у ринзі передчасними.