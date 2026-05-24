Ріко Верховен залишився незадоволеним фіксацією свого програшу Олександру Усику технічним нокаутом та навіть подав апеляцію. 24 Канал розібрався, чи правомірно переміг 39-річний українець.

Чи є боксери, які підтримують дії рефері?

Бій судив рефері Марк Лайсон, який отримав після івенту хвилю небажаної популярності, адже чимало осіб вважає зупинку бою за секунду до кінця одинадцятого раунду передчасною.

Але щонайменше два дуже відомі голоси звучать на захист такого рішення. Колишній лідер багатьох рейтингів без огляду на вагові та чемпіон світу чотирьох вагових Сауль "Канело" Альварес заявив, що не вважає зупинку передчасною.

Такої ж думки дотримується ексволодар поясів WBA, WBO та IBF у ваговій Усика Енді Руїс. Обидва мексиканці вважають дії рефері своєчасними.

Що про це говорять правила?

Усик захищав усі свої пояси, але нідерландець претендував лише на титул чемпіона світу за версією WBC. Тож актуально дізнатись, що з приводу з приводу фіксації технічного нокауту кажуть правила боксу, які публікує офіційний сайт World Boxing Council.

Ресурс пропонує розділ "Правила та положення WBC", де чітко описані підстави для фіксації технічного нокауту.

Важливо! Момент, коли дозволено фіксувати ТКО у правилах не зазначається. Тому рефері може зупинити бій навіть, коли спортсмен іде у кут або вже перебуває там.

Їх мінімум чотири. Дві з них – неможливість боксера продовжувати бій після легального удару та рішення лікаря (сюди можна додати також і рішення команди атлета – 24 Канал) нашого випадку не стосуються.

Інакше все виглядає, коли рефері зупиняє бій за умови, що боксер не може захищатись або за "надмірного побиття".

Як виглядав технічний нокаут у поєдинку Усик – Верховен?

Спочатку українець відправив суперника у нокдаун за 25 секунд до кінця одинадцятого раунду, чистим ударом у підборіддя. Це видно у нарізці найкращих моментів бою.

Після пошуків капи Верховена та відновлення бою Олександр провів атаку, під час якої завдав щонайменше восьми ударів без відповіді й принаймні п’ять із них були точними.

Цікаво, що епізод для боксерської спільноти опублікував Туркі Аль-Шейх, який залишився незадоволений зупинкою.

Дії судді у ринзі Марка Лайсона, вочевидь, збігаються із правилами WBC про фіксацію технічного нокауту.