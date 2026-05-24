Очікування від бою були великими, адже сподівалися на багато яскравих моментів. 24 Канал покаже найцікавіші епізоди поєдинку.

Як пройшов бій Усик – Верховен?

Поєдинок тривав майже 11 раундів та завершився перемогою 39-річного українця технічним нокаутом на останній секунді відрізка.

Протягом переважної кількості часу нідерландець володів ініціативою та працював "першим номером" у рингу. Це не завадило Усику спочатку відправити Ріко у нокдаун, а згодом забити до технічного нокауту.

Найкращі моменти бою Усик – Верховен: дивіться відео

Зазначимо, що одразу після завершення бою українець почав говорити не про титули та досягнення, а нагадав світу, що у нашій країні триває нічний російський обстріл.

Що було після поєдинку?

Організатор вечора у Гізі Туркі Аль аш-Шейх висловив намір влаштувати реванш між Олександром та Ріко у Нідерландах, на що обидва одразу дали згоду.

Також у ринг вийшов тимчасовий чемпіон світу за версією WBC німець Агіт Кабаєл, який є найімовірнішим наступним суперником нашого земляка. Спортсмен також наголосив на рішучості зійтись з Усиком у бою.