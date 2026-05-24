Ожидания от боя были большими, ведь надеялись на много ярких моментов. 24 Канал покажет самые интересные эпизоды поединка.
Смотрите также Усик нокаутировал Верховена в бою за титул чемпиона WBC
Как прошел бой Усик – Верховен?
Поединок длился почти 11 раундов и завершился победой 39-летнего украинца техническим нокаутом на последней секунде отрезка.
В течение подавляющего количества времени нидерландец владел инициативой и работал "первым номером" в ринге. Это не помешало Усику сначала отправить Рико в нокдаун, а затем забить до технического нокаута.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Лучшие моменты боя Усик – Верховен: смотрите видео
Отметим, что сразу после завершения боя украинец начал говорить не о титулах и достижениях, а напомнил миру, что в нашей стране продолжается ночной российский обстрел.
Что было после поединка?
Организатор вечера в Гизе Турки Аль аш-Шейх выразил намерение устроить реванш между Александром и Рико в Нидерландах, на что оба сразу дали согласие.
Также в ринг вышел временный чемпион мира по версии WBC немец Агит Кабаел, который является наиболее вероятным следующим соперником нашего земляка. Спортсмен также отметил решимость сойтись с Усиком в бою.