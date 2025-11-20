Команда Сергея Реброва попала на сборную Швеции, а в случае победы в финальном матче "сине-желтые" сойдутся с триумфатором пары Польша – Албания. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал результат жеребьевки плей-офф для нашей сборной, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал УАФ.

К теме Украина узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026: с кем сыграет сборная

Как Шевченко прокомментировал жеребьевку плей-офф для Украины?

Шевченко заверил, что все команды, которые попали в плей-офф отбора, уже являются сильными. В то же время глава ассоциации отметил, что Украине выпал один из сильнейших соперников, ведь в Швеции качественный и сильный подбор исполнителей. Поэтому перед командой Реброва стоит серьезная задача.

Обладатель "Золотого мяча" заметил, если команда пройдет дальше, то будет снова принимать соперника. Поэтому в УАФ хотят заморочиться над выбором еще одного домашнего стадиона.

Главное, что наши футболисты в последнем матче продемонстрировали очень классную форму и настрой. С таким настроем если мы будем готовиться, то я думаю, что у нас есть хорошие шансы поехать в Америку. Да, жребий нам выпал нелегкий. Поэтому имеем то, что имеем. Нам надо повышать наш уровень, если мы хотим попасть, и готовиться к серьезным матчам,

– сказал Шевченко.

К слову. Полуфинальный матч украинской сборной запланирован на 26 марта. Если подопечные Реброва победят Швецию, то сыграют в финале 31 марта 2026 года.

Также своих соперников по плей-офф квалификации узнали другие национальные команды.

Что известно о противостоянии Украина – Швеция?

Украина в своей истории уже пять раз играла против Швеции (данные Transfermarkt) – три товарищеские встречи и два поединка в рамках Евро (2012 и 2020). В целом у "сине-желтых" хорошая статистика игр против этого европейского соперника – пять побед и одно поражение. Интересно, что ни один из матчей не заканчивался ничьей. Этот факт добавляет противостоянию еще большей интриги.

Самый памятный лобовой матч этих сборных был в 1/8 финала чемпионата Европы 2020, когда Артем Довбик в дополнительных таймах принес победу Украине со счетом 1:2. Этот поединок как раз является крайним в данном противостоянии.

Отметим, что именно Шевченко является лучшим бомбардиром очных встреч Украины и Швеции. На его счету два гола.

Интересно, что желание бывшего нападающего Динамо и сборной Украины Артема Милевского не оправдались. В комментарии для Sport-express экс-форвард признался, что хотел бы увидеть в соперниках Румынию.