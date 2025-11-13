13 ноября 2025 года президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в церемонии в Париже, которая была посвящена 10-й годовщине серии терактов. Эпицентром одной из террористических атак стала арена "Стад де Франс", пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Как Шевченко принял участие в церемонии 10-й годовщины терактов в Париже?

В этот день 2015 года на стадионе проходил матч между Францией и Германией. Глава УАФ встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который сильно поддерживает Украину в войне против России.

Также на мероприятии присутствовали руководство Французской футбольной федерации, представители правительства и другие почетные гости. Андрей Шевченко от имени всех украинцев выразил искреннюю поддержку народу Франции. Бывший украинский футболист отметил, что украинцы ежедневно переживают террористические атаки со стороны России, поэтому понимают боль французов.

Мы знаем, что такое смерть невинных людей и чувство страха за своих родных. В такие моменты самое важное – единство против сил зла. Только вместе мы можем противостоять тем, кто сеет ужас, ненависть и смерть, и защитить ценности, которые нас объединяют, – жизнь, свободу и демократию,

– заявил Шевченко.



Шевченко встретился с Макроном / Фото с официального сайта УАФ

Что известно о террористической атаке в столице Франции?

13 ноября 2015 года в центральных частях Парижа прогремели взрывы и была открыта стрельба.

В результате терактов погибли 130 человек.

Кроме теракта в ресторане и вблизи стадиона "Стад де Франс", террористы устроили стрельбу и взяли сотню людей в заложники в торговом центре "Батаклан".

Весной 2018-го издание AFP во Франции суд вынес приговор женщине, которая фейково уверяла, что была жертвой теракта. Мошенница требовала компенсацию в размере 25 тысяч евро. Ее приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

Отметим, что в четверг, 13 ноября, Франция как раз примет Украину на "Стад де Франс". Начало встречи – в 21:45 (по киевскому времени). Команда Сергея Реброва после четырех туров занимает второе место в квартете D, набрав 7 баллов. Отставание от лидера группы сборной Франции составляет лишь 3 пункта, а это цена одной победы.