13 листопада 2025 року президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у церемонії в Парижі, яка була присвячена 10-й річниці серії терактів. Епіцентром однієї із терористичних атак стала арена "Стад де Франс", пише 24 Канал із посиланням на УАФ.

Варто дізнатись Коли збірна України з футболу отримає нову виїзну форму: з'явився дедлайн презентації

Як Шевченко взяв участь у церемонії 10-ї річниці терактів у Парижі?

У цей день 2015 року на стадіоні відбувався матч між Францією та Німеччиною. Очільник УАФ зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном, який сильно підтримує Україну у війні проти Росії.

Також на заході були присутні керівництво Французької футбольної федерації, представники уряду та інші почесні гості. Андрій Шевченко від імені усіх українців висловив щиру підтримку народу Франції. Колишній український футболіст наголосив, що українці щодня переживають терористичні атаки зі сторони Росії, тому розуміють біль французів.

Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних. У такі моменти найважливіше – єдність проти сил зла. Тільки разом ми можемо протистояти тим, хто сіє жах, ненависть і смерть, і захистити цінності, які нас об’єднують, – життя, свободу й демократію,

– заявив Шевченко.



Шевченко зустрівся із Макроном / Фото з офіційного сайту УАФ

Що відомо про терористичну атаку у столиці Франції?

13 листопада 2015 року у центральних частинах Парижа пролунали вибухи та була відкрита стрілянина.

Внаслідок терактів загинуло 130 людей.

Окрім теракту у ресторані та поблизу стадіону "Стад де Франс", терористи влаштували стрілянину та взяли сотню людей у заручниках у торгівельному центрі "Батаклан".

Навесні 2018-го видання AFP у Франції суд виніс вирок жінці, яка фейково запевняла, що була жертвою теракту. Шахрайка вимагала компенсацію у розмірі 25 тисяч євро. Її засудили до 4,5 років тюремного ув'язнення.

Відзначимо, що у четвер, 13 листопада, Франція якраз прийме Україну на "Стад де Франс". Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом). Команда Сергія Реброва після чотирьох турів посідає друге місце у квартеті D, набравши 7 балів. Відставання від лідера групи збірної Франції складає лише 3 пункти, а це ціна однієї перемоги. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.