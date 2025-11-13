Представитель технического спонсора украинской футбольной сборной рассказал, что выездную форму болельщики увидят ориентировочно в феврале следующего 2026 года. Игорь Маринич отметил эксклюзивность новых комплектов игровых форм для "сине-желтых", передает 24 Канал со ссылкой на SportBusiness.Media.
Когда представят выездную форму сборной Украины по футболу?
По его словам, такие же технологии и дизайн не будут использоваться в других сборных.
У нас будет две волны презентации формы: сегодняшняя и еще одна – выездная, которую покажем примерно в феврале. Обе версии отличаются между собой и отражают аутентичность государства,
– сказал Маринич.
Что известно о новой домашней форме сборной Украины?
- В Украинской ассоциации футбола рассказывали, что дизайнеры Adidas вдохновились гербом Украинской Народной Республики (УНР), который создал художник Василий Кричевский еще в 1918-м году.
- Впоследствии стало известно, что сзади под воротничком таки набита патриотическая надпись "Украина превыше всего", который запрещает УЕФА.
- Домашнее джерси Ukraine 26 Authentic можно приобрести на сайте UAF Shop за 6499 гривен. Также есть более дорогой вариант. Это кастомная футболка сборной "Ukraine 26" за 6999 гривен и бюджетный – за 2999 (кастомная мужская футболка сборной "Ukraine 24"). Последнее предложение находится по сниженной цене. Его предыдущая стоимость составляла 4499 гривен.
- В новой форме команда Сергея Реброва сыграет в двух ближайших играх отбора на чемпионат мира по футболу 2026 – против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Видео презентации новой формы сборной Украины по футболу
Отметим, что Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на выездной матч против Франции. В нее не вошли защитник Шахтера Николай Матвиенко и полузащитник Дженоа Руслан Малиновский. Вероятно, что обоих поберегли на "домашнюю" игру против Исландии, ведь Матвиенко и Малиновский на грани перебора желтых карточек.
Накануне двух ключевых поединков "сине-желтые" идут на втором месте в квартете D. Команда Сергея Станиславовича в предыдущих турах отбора на ЧМ-2026 набрала 7 баллов, а это отставание в одну победу от ожидаемого лидера группы Франции (10 очков). В Исландии, которая идет третьей, 4 набранных пункта. Замыкает группу сборная Азербайджана, у которой лишь один балл, который она добыла как раз в первом матче против Украины (1:1).