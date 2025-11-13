В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет свой пятый матч в квалификации чемпионата мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва станут вице-чемпионы мира французы, сообщает 24 Канал.

Какие шансы у Украины?

Финальные две игры являются решающими для команды Сергея Реброва. От них зависит, продолжит ли наша команда борьбу за попадание на Мундиаль-2026.

После четырех туров Украина имеет в своем активе 7 баллов и занимает второе место в своей группе. Франция же является лидером квартета с десятью баллами, поэтому победа в отчетной игре обеспечит команде Дешама путевку на ЧМ.

Для "сине-желтых" же решающей будет битва в последнем туре против Исландии. Но непроигрыш в Париже может существенно облегчить нашу задачу перед финальной игрой.

Если Украине удастся не проиграть вице-чемпионам мира, то в матче против Исландии подопечных Реброва устроит ничья. А вот в случае проигрыша Франции наша команда будет вынуждена играть против скандинавов только на победу.

Где смотреть матч?

За матчем сборной Украины футбольные болельщики могут следить на медиасервисе MEGOGO. Игра "сине-желтых" будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S.

Матч Украина – Азербайджан будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, которая будет доступна в этой новости. Болельщики смогут следить за главными событиями встречи, а также посмотреть видео голов и обзор встречи.