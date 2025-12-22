Однако накануне появилась сенсационная информация, что звездный футболист может покинуть Киев и продолжить карьеру в Казахстане. Ярмоленко впервые отреагировал на эти слухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports24.kz.
Читайте также Итальянский гранд готов заплатить за футболиста сборной Украины кругленькую сумму
Что сказал Ярмоленко о трансфере из Динамо?
Журналист Эльдар Аманбаев заявлял, что украинец может продолжить карьеру в Актобе, который занял пятое место в чемпионате Казахстана сезона-2025. Впрочем, футболист опроверг это во время разговора по телефону с другим представителем местных СМИ.
Переход в Актобе? Ничего об этом не знаю. О футболе Казахстана, конечно, много слышал. Хорошего вам вечера,
– сказал Ярмоленко.
К слову, накануне Андрей помог "бело-синим" одержать победу над Ноа в Лиге конференций. Эта игра стала для него юбилейной в еврокубках за Динамо – в активе футболиста теперь ровно 100 международных матчей.
Интересно. Сейчас также ходят разговоры о трансфере другого лидера киевлян. Николай Шапаренко может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Отметим, что пока украинский футбол находится на зимней паузе. Свой следующий официальный матч Динамо проведет в конце февраля против львовского Руха.
Что известно о выступлениях Ярмоленко за Динамо?
Дебютировал за первую команду "бело-синих" в мае 2008 года в поединке против Ворсклы, отметившись победным голом.
В 2017 году покинул киевлян и на протяжении шести сезонов играл за рубежом, где выступал за Боруссию Дортмунд, Вест Хэм и Аль-Айн, после чего вернулся в родной клуб.
Является третьим лучшим бомбардиром в истории Динамо после Олега Блохина и Сергея Реброва. Всего провел за клуб 413 матчей, в которых забил 161 гол и отдал 96 результативных передач.
В составе Динамо добыл девять трофеев, в частности, четыре раза становился чемпионом Украины.