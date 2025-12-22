Однако накануне появилась сенсационная информация, что звездный футболист может покинуть Киев и продолжить карьеру в Казахстане. Ярмоленко впервые отреагировал на эти слухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports24.kz.

Что сказал Ярмоленко о трансфере из Динамо?

Журналист Эльдар Аманбаев заявлял, что украинец может продолжить карьеру в Актобе, который занял пятое место в чемпионате Казахстана сезона-2025. Впрочем, футболист опроверг это во время разговора по телефону с другим представителем местных СМИ.

Переход в Актобе? Ничего об этом не знаю. О футболе Казахстана, конечно, много слышал. Хорошего вам вечера,

– сказал Ярмоленко.

К слову, накануне Андрей помог "бело-синим" одержать победу над Ноа в Лиге конференций. Эта игра стала для него юбилейной в еврокубках за Динамо – в активе футболиста теперь ровно 100 международных матчей.

Интересно. Сейчас также ходят разговоры о трансфере другого лидера киевлян. Николай Шапаренко может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Отметим, что пока украинский футбол находится на зимней паузе. Свой следующий официальный матч Динамо проведет в конце февраля против львовского Руха.

Что известно о выступлениях Ярмоленко за Динамо?