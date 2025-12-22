Проте напередодні з'явилася сенсаційна інформація, що зірковий футболіст може залишити Київ і продовжити кар'єру в Казахстані. Ярмоленко вперше відреагував на ці чутки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports24.kz.

Що сказав Ярмоленко про трансфер з Динамо?

Журналіст Ельдар Аманбаєв заявляв, що українець може продовжити кар'єру в Актобе, який посів п'яте місце в чемпіонаті Казахстану сезону-2025. Утім, футболіст спростував це під час розмови телефоном з іншим представником місцевих ЗМІ.

Перехід в Актобе? Нічого про це не знаю. Про футбол Казахстану, звісно, багато чув. Гарного вам вечора,

– сказав Ярмоленко.

До слова, напередодні Андрій допоміг "біло-синім" здобути перемогу над Ноа в Лізі конференцій. Ця гра стала для нього ювілейною у єврокубках за Динамо – в активі футболіста тепер рівно 100 міжнародних матчів.

Зазначимо, що поки український футбол перебуває на зимовій паузі. Свій наступний офіційний матч Динамо проведе наприкінці лютого проти львівського Руха.

Що відомо про виступи Ярмоленка за Динамо?