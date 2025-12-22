Одним з тих, хто привертає до себе увагу, є Микола Шапаренко. Центральний півзахисник уже давно є на радарах багатьох скаутів і взимку врешті-решт може все ж таки спробувати свої сили за кордоном, повідомляє 24 Канал із посиланням на Rabona.

Де може продовжити кар'єру Шапаренко?

Відомий турецький журналіст Фірат Гунаєр заявив, що українець може продовжити кар'єру в Бешикташі. Стамбульський клуб зацікавлений у трансфері 27-річного футболіста, якого хоче підписати вже тривалий час.

За даними інсайдера, керівництво "орлів" декілька разів намагалося офіційно оформити перехід Миколи протягом останніх трансферних вікон. Проте попередні спроби не завершувалися успіхом, адже кияни виставляли високий цінник, а сам гравець чекав пропозицій із топ-5 ліг Європи.

Наразі ситуація змінилася. Агенти Шапаренка самі запропонували послуги гравця Бешикташу. Для стамбульського гранда він є ідеальним кандидатом на роль креативного гравця в центрі поля.

"Орли" вважають, що досвід Миколи виступів у єврокубках та збірній України може стати дуже корисним команді. Вони розглядають його підписання, як важливий крок для боротьби за чемпіонство в чемпіонаті Туреччині.

Що відомо про можливий трансфер?

При цьому зазначається, що з боку Динамо позиція залишається незмінною. "Біло-сині" готові відпустити свого лідера лише за умови гідної фінансової компенсації.

У клубі розуміють, що контракт гравця завершується вже через декілька місяців, тому це може бути останній шанс отримати за нього ринкову ціну. Саме цим і хоче скористатися Бешикташ.

За інформацією видання Star, "орли" готові запропонувати 8 мільйонів євро за трансфер. Очікується, що ця сума має влаштувати Динамо.

До слова. Наразі Бешикташ посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відставання від лідера складає 13 очок після 17 турів.

Зазначимо, що взимку може відбутися ще один гучний трансфер за участі гравця збірної України. Арсенія Батагова хоче придбати італійський гранд і готовий запропонувати за нього кругленьку суму.

Що відомо про кар'єру Шапаренка?