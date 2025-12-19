Востаннє 36-й правий вінгер грав за "синьо-жовтих" ще 23 березня 2025 року. Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів, чому Сергій Ребров не викликає Андрія Ярмоленка у національну команду, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал PRYVOZ.

Чому Ярмоленка не викликають у збірну України?

Мілевський запевнив, що головній команді країни не вистачає такого досвідченого футболіста як Ярмоленко. За його словами, ветеран Динамо набрав неймовірну форму перед матчем проти черкаського ЛНЗ, а також відзначив ефектний вихід в іграх проти Кривбаса та донецького Шахтаря.

Артем знайшов причину у невиклику Ярмоленка в українську збірну.

Справа в одному – Шевченко забив 48 голів за збірну, Ярмоленко – 46. Ну ви ж розумієте, що не дадуть людині побити цей рекорд? Він (Шевченко – 24 Канал) не переживе цього. Я багато думаю про те, чому Андрія не викликають до збірної. Під час кваліфікації ЧС-2026 він виглядав дуже добре, граючи в чемпіонаті. Ну хіба Ярмоленко не зміг би зіграти проти тієї ж Ісландії чи Азербайджану? Він спокійно зіграв би 50 – 60 хвилин,

– сказав Мілевський.

Також колишній нападник киян відзначив, що присутність Ярмоленка на полі могла б зіграти ключову роль. Мілевський додав, що, можливо, є ще одна причина, але одна із них точно ховається у рекорді Шевченка.

Що відомо про виступи Ярмоленка за збірну України?

Андрій пройшов збірні U-19 (5 ігор) та U-20 (3 матчі).

Ярмоленко дебютував за головну команду країни 5 вересня 2009 року. Сталось це у кваліфікації до ЧС, де Україна розгромила Андорру з рахунком 5:0. Вже у своєму першому поєдинку він забив гол.

Відтоді Ярмоленко відіграв за "синьо-жовтих" 125 матчів, у яких відзначився 46 голами та 26 асистами (дані Transfermarkt).

Хто складає топ-10 найкращих бомбардирів збірної?

Ярмоленку залишилось до рекорду Шевченка лише два голи, а щоб перевершити його тільки три м'ячі. Євген Коноплянка, у якого 21 гол у 87-ми зустрічах, замикає трійку найкращих бомбардирів збірної України.

Йому у спину дихає нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук, у якого 17 результативних ударів. Відзначимо, що Роман ще може побити показник Коноплянки, адже регулярно викликається до національної команди.

Нинішній головний тренер збірної Ребров посідає 5-те місце (15 голів).

Також у топ-10 входять: Віктор Циганков (13), Олег Гусєв (13), Сергій Назаренко (12), Олександр Зінченко (12) та Артем Довбик (11).