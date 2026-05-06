20-летний голкипер провел свой 100-й матч в чемпионате Украины U-19. Этим он установил новый рекорд, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Какой рекорд установил Суркис?

Вратарь начал выступления в турнире в сезоне 2022/2023 на правах аренды за Зарю, дебютировав 24 августа 2022 года в игре против Ворсклы, где провел 19 матчей.

После возвращения в Динамо U-19 он стал основным вратарем и добавил в свой актив еще 81 игру.

Этот юбилейный матч сделал его первым игроком в истории Национальной лиги U-19, который преодолел отметку в 100 матчей. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Станиславу Прусу – 86 поединков.

Прогресс Суркиса замечает и тренерский штаб первой команды: он регулярно тренируется с основным составом Динамо и уже дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче 18-го тура против Эпицентра.

По данным сайта УПЛ, пока топ-5 игроков по количеству матчей в чемпионате Украины U-19 выглядит так:

1. Вячеслав Суркис (Заря, Динамо) – 100

2. Алексей Пличко (Металлист 1925, Днепр-1, Кривбасс) – 97

3 – 4. Святослав Матяш (Кривбасс) – 96

3 – 4. Виктор Тригуб (Колос) – 96

5. Орест Лепский (Верес, ЛНЗ) – 93

Как прокомментировали дебют Суркиса за основу Динамо?

Журналист Владимир Зверов считает, что 20-летний голкипер Суркис пока не готов полностью заменить основного вратаря Динамо Руслана Нещерета.

Однозначно, что Руслан Нещерет – основной вратарь киевского Динамо. Однозначно, что Нещерет – вратарь куда большей квалификации на данном этапе. И Суркису еще надо очень много работать для того, чтобы вот этот аванс оправдать,

– сказал Зверев.

В своем выпуске на ютуб-канале "ПроФутбол", он также подчеркнул, что молодой вратарь еще не получил шанса показать свои способности на высоком уровне, поскольку в матче против Эпицентра по его воротам не было ни одного опасного удара.

Опять же, к ребенку такого известного, тем более в футбольных кругах человека как Григорий Суркис, всегда будет огромное внимание. И что бы он там не сделал, честно, я ждал каких-то ударов по воротам Суркиса для того, чтобы он проявил себя как-то, приобрел уверенность еще в этом матче,

– отметил журналист.

Что известно о дебюте Суркиса за основную команду?

Вячеслав Суркис является сыном Григория Суркиса и племянником Игоря Суркиса, который сейчас возглавляет Динамо.

В свой 20-й день рождения он дебютировал в составе основной команды, назвав выход на поле "лучшим подарком" и осуществлением детской мечты.

Голкипер вышел на 81-й минуте встречи, заменив Руслана Нещерета, когда счет уже составлял 4:0. Вячеслав отметил, что узнал о замене примерно за 10 – 15 минут до выхода на поле. За время своего пребывания на поле он не пропустил голов, хотя сам признался, что соперник ни разу не нанес удар в створ его ворот.

В этом матче также играл защитник Кристиан Биловар, который является зятем Игоря Суркиса.

До этого момента Суркис неоднократно попадал в заявку основной команды, но всегда оставался на скамейке запасных.