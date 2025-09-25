Среди детей из обычных семей в академиях учатся также сыновья известных людей. Некоторые из них даже перерастают в футболистов для сборной Украины. 24 Канал рассказывает о детях влиятельных и известных родителей, которые успешно играют не только на клубном уровне, формируя целую футбольную династию в Украине.

Стоит внимания Сыновья Суркиса, Порошенко и внук российского мафиози: кто из детей влиятельных людей играл в Динамо

Вячеслав Суркис

Конечно, же в этом списке не могла не оказаться семья Суркисов. Вячеслав, сын Григория Суркиса, выступает в структуре киевского Динамо на позиции голкипера. 19-летний вратарь играет за юношескую команду киевлян U-19.

За своей спиной Суркис-младший уже имеет опыт выступлений на уровне национальных команд. Вячеслав поиграл за сборные Украины U-17 (3 игры) и U-18 (2 матча). Осенью 2023-го Вячеслав дебютировал за сборную Украины U-19, за которую с тех пор провел уже 6 поединков.

Дебют Суркиса-младшего за юношей пришелся на товарищескую игру против Вьетнама, в которой Вячеславу забили два гола, но Украина праздновала победу со счетом 3:2. Следует отметить, что эта победа пока является единственной для Суркиса в матчах за юношескую сборную Украины U-19. Во всех остальных "сине-желтые" потерпели 4-х поражений и однажды расписали ничью 1:1.



Вячеслав Суркис / Фото из инстаграма футболиста

Последний раз динамовец стоял в воротах сборной U-19 в поединке квалификации к Евро против Словении. В том матче украинцы минимально уступили сопернику 0:1. В сентябре 20225-го украинская сборная до 19 лет приняла участие в турнире в Испании, на который Дмитрий Михайленко не вызвал Вячеслава Суркиса.

Также 19-летний голкипер выделился в структуре Динамо не только своей игрой. Вячеслав попал в эпицентр потасовки в принципиальном юношеском дерби против сверстников из Шахтера. Суркис спровоцировал игроков соперника своим победным празднованием, что вызвало потасовку после матча.

В интервью Трибуне Суркис-младший прокомментировал этот эпизод.

"Если так подумать, то избежать можно было спокойно. Со своей стороны я мог бы не бежать после игры к болельщикам, но это было на эмоциях – после того, что они кричали в течение матча. Но это не повод для того, чтобы выбегать и пытаться ударить игрока и начать драку", – рассказывал молодой голкипер киевлян.

К слову. Вячеслав Суркис уже является двукратным победителем юношеского чемпионата Украины в составе Динамо. Киевляне торжествовали в двух сезонах подряд – 2023/2024 и 2024/2025.

Алексей Гусев

Также в этом списке игроков сборной Украины, которые являются детьми известный футбольному кругу людей, нашлось место Алексею Гусеву. Футболист является старшим сыном легенды Динамо и сборной Украины Олега Гусева. Последний после успешной карьеры входит в тренерский штаб Александра Шовковского в киевском гранде.

Алексей хоть и является воспитанником динамовской школы, но уже поиграл за другие украинские коллективы. Гусев-младший был в арендах в луганской Заре и харьковском Металлисте 1925, где провел лишь по два матча. Летом 2025-го присоединился к основной команде Динамо, но в августе текущего года пошел набираться опыта в аренду к дебютанту УПЛ Кудривку. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона-2025/2026.



Алексей и Олег Гусевы / Фото из инстаграма легенды Динамо

В своей новой команде Гусев успел принять участие в 3-х поединках (188 игровых минут). Результативными действиями не отмечался, а лишь желтой карточкой. Его контракт с Динамо рассчитан до конца июня 2029-го.

Кроме клубного уровня Алексей Гусев уже почувствовал вкус национальной команды. Правый защитник прошел целый ряд структур в сборной – от U-17 до "молодежки" U-21. Отметим, что за сборную U-21 Алексей провел лишь один тайм в товарищеской игре против Португалии (3:3).

Кристиан Шевченко

Кристиан Шевченко – Самый обсуждаемый наследник в украинском футболе на уровне сборных. Сын обладателя "Золотого мяча", выступающего в Британии, решил пойти по пути звездного отца. В марте 2024-го Кристиан получил украинский паспорт, что позволило ему выступать за сине-желтую сборную.

Отметим, что Кристиан родился в 2006 году в Лондоне. Свою футбольную карьеру начал в академии лондонского Челси. А летом 2023-го перебрался в другой английский клуб Уотфорд. Кристиан Шевченко является вторым из четырех сыновей Андрея Николаевича в браке с американской моделью Кристен Пазик.



Кристиан и Андрей Шевченко / Фото из инстаграма президента УАФ

Шевченко-младший сначала играл за юношескую сборную Украины U-19. Дебютный матч Кристиан провел в квалификации Евро против Северной Македонии (2:0). Шевченко вышел на замену и отыграл 11 минут. В следующем поединке отбора против Латвии (3:0) Кристиан вообще получил лишь одну игровую минуту.

В футболке юношеской команды Кристиан провел 11 матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей.

22 сентября 2025 года Шевченко-младший дебютировал за сборную U-20 в матче против сверстников из Австралии. Кристиан вышел после перерыва и провел целый второй тайм. Счет поединка уже был 0:2 в пользу австралийцев. По ходу второй 45-минутки команда Дмитрия Михайленко отыгралась 2:2, но в итоге обидно уступила 2:3.

Кристиан Шевченко покинул поле расстроенным и без результативных действий. УАФ объявила заявку сборной Украины U-20 на ЧМ-2025, в которую попал сын главы ассоциации. Также в нее вошел сын Олега Гусева.

Виталий Вернидуб

Если сыновья Гусева и Шевченко еще не доросли до главной команды страны, то потомок Юрия Вернидуба дебютировал в первой сборной Украины. Виталий Вернидуб, бывший защитник Кривбасса, провел за "сине-желтых" лишь одну игру. Она пришлась на товарищескую игру против Литвы. Вернидуб отыграл тайм, а матч закончился нулевой ничьей.



Юрий и Виталий Вернидуб / Фото ФК Кривбасс

Также центрбек попадал в заявку сборной на матч квалификации Евро против Люксембурга. Виталий провел весь поединок в запасе, а "сине-желтые" разгромили соперника 0:3.

Также в своей карьере Виталий Вернидуб провел по два поединка за сборные U-18 и U-21. Летом 2023-го закончил карьеру футболиста.

Также к такой известной футбольной династии следует отнести семью Федецких, Цыганковых, Ковалец, Саленко, Костышин, Калитвинцевых, Бойко и Яковенко.