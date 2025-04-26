Накануне украинского классико состоялся матч юношеских команд (U-19) Шахтера и Динамо. Минимальную победу в принципиальном поединке одержали "бело-синие", пишет 24 Канал.

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Это же было уже

Победный мяч в конце первого тайма забил 18-летний полузащитник Динамо Богдан Редушко.

На поле шла ожесточенная борьба между принципиальными соперниками. Арбитр вынужден был показать семь желтых карточек, чтобы унять эмоции. Однако это не помогло.

В компенсированное ко второму тайму время ситуация вышла из-под контроля. Футболисты обеих команд устроили драку, в которой приняли участие даже запасные игроки.

Главным виновникам потасовки судья показал пять красных карточек. У динамовцев удалили Максима Коробова, Владислава Герича, а также капитана и голкипера команды Вячеслава Суркиса. У Шахтера наказание получили Ростислав Баглай и боливиец Диего Арройо.

Видео драки на матче юношеских команд Шахтера и Динамо

Напомним, что в конце прошлого сезона поединок Шахтер – Динамо тоже завершился дракой, а красную карточку заработал сын Григория Суркиса.

Важно. Матч основных команд Шахтера и Динамо состоится в воскресенье, 27 апреля. Игра на "Арене Львов" начнется в 18:00.

Отметим, что в чемпионате Украины U-19 Динамо лидирует в таблице, опережая Шахтер на четыре очка. Обеим командам до завершения первенства нужно сыграть еще по четыре матча.