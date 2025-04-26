Напередодні українського класико відбувся матч юнацьких команд (U-19) Шахтаря та Динамо. Мінімальну перемогу в принциповому поєдинку здобули "біло-сині", пише 24 Канал.

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Це ж було вже

Переможний м'яч наприкінці першого тайму забив 18-річний півзахисник Динамо Богдан Редушко.

На полі точилася запекла боротьба між принциповими суперниками. Арбітр змушений був показати сім жовтих карток, щоб вгамувати емоції. Однак це не допомогло.

У компенсований до другого тайму час ситуація вийшла з-під контролю. Футболісти обох команд влаштували бійку, в якій взяли участь навіть запасні гравці.

Головним винуватцям штовханини суддя показав п’ять червоних карток. У динамівців вилучили Максима Коробова, Владислава Герича, а також капітана та голкіпера команди В’ячеслава Суркіса. У Шахтаря покарання отримали Ростислав Баглай та болівієць Дієго Арройо.

Відео бійки на матчі юнацьких команд Шахтаря та Динамо

Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону поєдинок Шахтар – Динамо теж завершився бійкою, а червону картку заробив син Григорія Суркіса.

Важливо. Матч основних команд Шахтаря та Динамо відбудеться у неділю, 27 квітня. Гра на "Арені Львів" розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, що у чемпіонаті України U-19 Динамо лідирує в таблиці, випереджаючи Шахтар на чотири очки. Обом командам до завершення першості потрібно зіграти ще по чотири матчі.