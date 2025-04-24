Протистояння грандів українського футболу відбудеться у Львові. Стартовий свисток головного арбітра на "Арені Львів" пролунає о 18:00, інформує 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Шахтар – Динамо

До цього поєдинку обидві команди підходять з позитивним настроєм після півфіналу Кубка України. Кияни пробилися у фінал, розгромивши сенсаційну Буковину, а "гірники" в екстратаймах дотиснули Полісся.

Проте в УПЛ справи гегемонів українського футболу йдуть зовсім по-різному. "Біло-сині" впевнено крокують до чемпіонства, а Шахтар уперше з сезону-1995/1996 ризикує фінішувати нижче другого місця.

Цей матч може остаточно позбавити "гірників" навіть математичних шансів на "золото". Наразі вони відстають від Динамо на десять очок за п'ять турів до завершення УПЛ.

В Україні пряму трансляцію поєдинку Шахтар – Динамо покажуть на каналі УПЛ ТБ. Також він буде доступний на медіасервісах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ і Vodafone TV.

"Класичне" супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів. Вона розпочнеться приблизно за годину до старту гри.

До слова. Це буде 107-ме очне протистояння між командами в часи незалежної України. У них незначну перевагу мають донеччани – 45 перемог проти 40, а ще 21 раз було зафіксовано нічию. Баланс голів 162:148 також на користь "гірників".

Зазначимо, що фінал Кубка України між цими колективами відбудеться 14 травня. Вони розігруватимуть трофей у Житомирі на Центральному стадіоні.