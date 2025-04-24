Противостояние грандов украинского футбола состоится во Львове. Стартовый свисток главного арбитра на "Арене Львов" прозвучит в 18:00, информирует 24 Канал.

Читайте также Престижный итальянский клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову

Кто будет транслировать матч Шахтер – Динамо

К этому поединку обе команды подходят с позитивным настроением после полуфинала Кубка Украины. Киевляне пробились в финал, разгромив сенсационную Буковину, а "горняки" в экстратаймах дожали Полесье.

Однако в УПЛ дела гегемонов украинского футбола идут совсем по-разному. "Бело-синие" уверенно шагают к чемпионству, а Шахтер впервые с сезона-1995/1996 рискует финишировать ниже второго места.

Этот матч может окончательно лишить "горняков" даже математических шансов на "золото". Сейчас они отстают от Динамо на десять очков за пять туров до завершения УПЛ.

В Украине прямую трансляцию поединка Шахтер – Динамо покажут на канале УПЛ ТВ. Также он будет доступен на медиасервисах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и Vodafone TV.

"Классическое" будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов. Она начнется примерно за час до старта игры.

К слову. Это будет 107-е очное противостояние между командами во времена независимой Украины. В них незначительное преимущество имеют дончане – 45 побед против 40, а еще 21 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов 162:148 также в пользу "горняков".

Отметим, что финал Кубка Украины между этими коллективами состоится 14 мая. Они будут разыгрывать трофей в Житомире на Центральном стадионе.