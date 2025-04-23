Полесье – Шахтер 0:1

Гол: Алиссон, 113

Кубок Украины оставался единственным шансом для Шахтера получить хотя бы один трофей. Зато Полесье надеялось впервые в истории пробиться в финал престижного турнира, пишет 24 Канал.

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Боевой матч в Житомире

Главный тренер "горняков" Марино Пушич удивил стартовым составом, оставив лидера команды Георгий Судакова на скамейке запасных. На радость болельщиков Шахтера вернулся в основу голкипер Дмитрий Ризнык, который пропустил последние матчи из-за травмы.

Хозяева поля выставили оптимальный на сегодня состав. Лидеры "волков" Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко начали игру с первых минут.

В первом тайме соперники действовали достаточно осторожно, понимая стоимость одной ошибки. У Шахтера очень активными были бразильцы, в частности Кевин и Педриньо. Тем не менее до перерыва ни одна из команд не удосужилась изменить нули на табло.

Второй тайм начался с момента житомирян. Однако Батиста и Крушинский не воспользовались своим шансом.

"Горняки" ответили мощным ударом Кевина. Хозяев поля спасла стойка. Игра пошла на встречных курсах. На 53-й минуте игроки Полесья создали настоящий стопроцентный момент. Назаренко пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел мимо ворот.

Джокер Пушича принес победу Шахтеру

Под занавес основного времени "горняки" усилили давление на ворота Кудрика. Однако защита "волков" сумела выстоять и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время "горняки" сумели добиться своего. На 113-й минуте бразилец Алиссон, который заменил Педриньо, сумел пробить Кудрика и вывести Шахтер вперед. До финального свистка счет не изменился. Подопечные Пушича вышли в финал Кубка Украины.

Напомним, что обладатель Кубка Украины определится 14 мая в Житомире. За трофей будут бороться Динамо и Шахтер.