Буковина – Динамо 1:4

Голы: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 63, Бражко, 72 (с пенальти), Шапаренко, 77

Номинально домашний поединок представитель Первой лиги проводил во Львове на стадионе "Украина". Черновицкая команда мечтала создать сенсацию и выбить одного из фаворитов Кубка Украины, пишет 24 Канал.

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Замены Динамо перевернули игру

В первом тайме футболисты Буковины шокировали динамовцев. На 23-й минуте встречи на ровном месте ошибся Бражко, чем воспользовались хозяева. Бойчук вышел на ударную позицию и огорчил голкипера киевлян Моргуна.

До свистка на перерыв титулованные гости так и не смогли хотя бы сравнять счет. На второй тайм тренерский штаб киевлян выпустил двух свежих футболистов – Ваната и Кабаева.

Замены Шовковского сыграли ключевую роль. "Бело-синие" прибавили в скорости, после чего моменты начали появляться один за другим. На 57-й и 63-й минутах Назар Волошин оформил дубль, выведя свою команду вперед.

После пропущенных голов защита Буковины посыпалась. Динамовцы благодаря голам Бражко (с пенальти) и Шапаренко довели счет до разгромного.

Финальный свисток зафиксировал победу Динамо – 4:1.

Подопечные Александра Шовковского стали первыми финалистами Кубка Украины. В решающем матче Динамо сыграет с победителем пары Полесье – Шахтер.