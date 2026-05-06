20-річний голкіпер провів свій 100-й матч у чемпіонаті України U-19. Цим він встановив новий рекорд, про що повідомляє офіційний сайт клубу.

Який рекорд встановив Суркіс?

Воротар розпочав виступи в турнірі у сезоні 2022/2023 на правах оренди за Зорю, дебютувавши 24 серпня 2022 року у грі проти Ворскли, де провів 19 матчів.

Після повернення до Динамо U-19 він став основним воротарем і додав до свого активу ще 81 гру.

Цей ювілейний матч зробив його першим гравцем в історії Національної ліги U-19, який подолав позначку у 100 матчів. Раніше рекорд належав півзахиснику Станіславу Прусу – 86 поєдинків.

Прогрес Суркіса помічає й тренерський штаб першої команди: він регулярно тренується з основним складом Динамо та вже дебютував у Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну у домашньому матчі 18-го туру проти Епіцентру.

За даними сайту УПЛ, наразі топ-5 гравців за кількістю матчів у чемпіонаті України U-19 виглядає так:

1. В'ячеслав Суркіс (Зоря, Динамо) – 100

2. Олексій Плічко (Металіст 1925, Дніпро-1, Кривбас) – 97

3 – 4. Святослав Матяш (Кривбас) – 96

3 – 4. Віктор Тригуб (Колос) – 96

5. Орест Лепський (Верес, ЛНЗ) – 93

Як прокоментували дебют Суркіса за основу Динамо?

Журналіст Володимир Звєров вважає, що 20-річний голкіпер Суркіс наразі не готовий повністю замінити основного воротаря Динамо Руслана Нещерета.

Однозначно, що Руслан Нещерет – основний воротар київського Динамо. Однозначно, що Нещерет – воротар куди більшої кваліфікації на даному етапі. І Суркісу ще треба дуже багато працювати для того, щоб ось цей аванс виправдати,

– сказав Звєров.

У своєму випуску на ютуб-каналі "ПроФутбол", він також підкреслив, що молодий воротар ще не отримав шансу показати свої здібності на високому рівні, оскільки у матчі проти Епіцентру по його воротах не було жодного небезпечного удару.

Знову ж таки, до дитини такого відомого, тим більше в футбольних колах чоловіка як Григорій Суркіс, завжди буде величезна увага. І що б він там не зробив, чесно, я чекав якихось ударів по воротах Суркіса для того, щоб він проявив себе якось, набув впевненості ще у цьому матчі,

– зазначив журналіст.

Що відомо про дебют Суркіса за основну команду?

В'ячеслав Суркіс є сином Григорія Суркіса та племінником Ігоря Суркіса, який наразі очолює Динамо.

У свій 20-й день народження він дебютував у складі основної команди, назвавши вихід на поле "найкращим подарунком" і здійсненням дитячої мрії.

Голкіпер вийшов на 81-й хвилині зустрічі, замінивши Руслана Нещерета, коли рахунок уже складав 4:0. В'ячеслав зазначив, що дізнався про заміну приблизно за 10 – 15 хвилин до виходу на поле. За час свого перебування на полі він не пропустив голів, хоча сам зізнався, що суперник жодного разу не завдав удару в площину його воріт.

У цьому матчі також грав захисник Крістіан Біловар, який є зятем Ігоря Суркіса.

До цього моменту Суркіс неодноразово потрапляв до заявки основної команди, але завжди залишався на лаві запасних.