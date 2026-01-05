Хоч переїзд до Росії в кар'єрі Михалика стався до анексії Криму та початку війни на Донбасі, за ним все ж закріпилося негативне реноме "заробітчанина". Про його злети та падіння розповідає 24 Канал.

Чим Михалик заробив авторитет в Динамо та збірній?

Уродженець Волині, як зазначено у Вікіпедії, є одним із небагатьох у футболі дипломованих спортсменів: він навчався у ПТУ, а згодом закінчив й Інститут фізичної культури Волинського національного університету.

До Динамо Михалик потрапив у 2005 році і вже за сезон зміг закріпити за собою статус основного. Йому вдавалося добре підлаштуватися під будь-якого тренера: змінював амплуа з опорника на захисника, забивав важливі м'ячі (наприклад, дубль у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок – 2007).



Тарас Михалик у матчі з Металістом / Фото ФК Динамо

Тренери, з якими я працював у київському Динамо – Дем'яненко, Сабо, Лужний, Сьомін, Газзаєв та Блохін. З усіма ми нормально спрацювалися та знаходили порозуміння, з кимось більше, з кимось менше... Всі вони зробили свій внесок у моє становлення як гравця,

– пізніше згадував Тарас в інтерв'ю сайту Динамо.

Портал Transfermarkt у 2010 році оцінював трансферну вартість Михалика у 7 мільйонів євро – це був один з найкращих показників серед динамівців, та й українців у внутрішньому чемпіонаті загалом. Сприяли цьому й стабільні та надійні виступи Тараса за національну збірну: від часу дебюту у 2006 році він зіграв у синьо-жовтій футболці 32 поєдинки.

Як з улюбленця фанатів Михалик став для декого зрадником?

У мене з вболівальниками завжди були теплі, поважні, я б сказав, дружні взаємини, як і в них зі мною. Тому, гадаю, їм немає за що на мене ображатися чи тримати зло,

– казав Тарас Михалик в інтерв'ю пресслужбі Динамо, залишаючи клуб.

Це справді було так: ультрас киян вважали гравця "своїм хлопцем", він часто сидів на фанатській трибуні стадіону імені В. Лобановського, коли не міг сам допомогти команді.



Тарас Михалик / Фото Локомотива

Рішення перейти в московський Локомотив у 2013 році не сприймалося як зрада. Проте анексія Криму та вторгнення росіян на Донбас усе змінили: герой вболівальників не полишив країну-агресорку, а у 2016 році ще й продовжив контракт, мотивуючи це фінансовими аспектами, як писав тоді "Обозреватель".

Що сталося у житті Михалика після московського вояжу?

В Україну Тарас повернувся лише у 2019 році, вирішивши завершити професійну кар'єру на малій батьківщині, у Волині. Там спробував себе й у ролі тренера, але ненадовго. Згодом мав змогу більше часу присвятити родині та улюбленим хобі – полюванню й риболовлі.



Тарас Михалик на тренуванні Колоса / Фото ФК Колос

Але у 2025 році Михалик наважився на футбольне перезавантаження: ковалівський Колос в Instagram анонсував повернення ексгравця до тренерської діяльності в ролі асистента Руслана Костишина.

Окрім цього, ексфутболіст чимало залучається медіа в ролі експерта. Коментує найчастіше, що не дивно, виступи київського Динамо.