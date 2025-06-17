Одним из таких бывших звезд украинской сборной является Андрей Воронин. Экс-форвард леверкузенского Байера и английского Ливерпуля за свою карьеру успел поиграть за целый ряд клубов, среди которых не только ранее упомянутые клубы, сообщает 24 Канал.

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Статистика Воронина в Европе

До января 2010-го года бывший футболист выступал в Европе. Больше всего Воронин провел матчей за один клуб, когда находился в составе леверкузенского Байера – 119 матчей (37 голов и 21 ассист).

Статистика игр Андрея Воронина в европейских клубах:

Майнц – 79 матчей (30 голов и 12 ассистов)

Ливерпуль – 40 игр (6 мячей и 5 голевых передач)

Герта – 33 поединка (11 голов и 5 ассистов)

Боруссия Менхенгладбах II – 22 матча (11 голов)

Кельн – 21 игра (6 мячей и ассист)

Фортуна – 11 игр (ассист)

Боруссия Менхенгладбах – 9 матчей (гол и ассист)

Майнц II – 6 поединков (6 голов)

Зимой 2010-го Воронин уехал на заработки в Россию, где подписал контракт с московским Динамо. Андрей имел вояжи в аренду в немецкую Фортуну. Именно российский клуб стал последним в карьере профессионального футболиста Андрея Воронина.

В сезоне-2016/2017 экс-игрок сборной Украины начал тренерскую деятельность. Воронин возглавил немецкий клуб Бюдерих, который выступал аж в седьмой по силе лиге Германии (с 18 января по 30 июня 2017-го).

Возвращение в Россию и выступление "против" российской агрессии

Впоследствии в тренерской карьере украинца наступила пауза. 14 октября 2020-го года Воронин возвращается в Россию в московское Динамо, но уже в роли помощника главного тренера. Тогда российский клуб возглавлял Сандро Шварц (43 игры) и Александр Кульчий (один матч).

Полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022, Воронин встречу во враждебной стране. По информации СМИ, Андрей проявил свою позицию и уже в первый день большой войны покинул страну-агрессора.

Также была информация, что за день до начала полномасштабной войны Воронин разорвал контракт с московским клубом.

Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей,

– попрощался Воронин.

Уже 24 февраля 2022-го года в профиле Воронина в инстаграме появился пост, в котором Андрей обратился к россиянам, которые начали полномасштабное вторжение.

Мы этот день запомним навсегда! Мою страну, на мой любимый город сегодня полетели ракеты, остановитесь вы что творите?

– написал экс-футболист.

В комментариях под постом подписчики разделились. Украинские фаны поблагодарили Воронина за поддержку и позицию, а вот россияне наоборот начали упрекать его, вспомнив его работу в Динамо.

Через три дня Воронин выложил видео последствий ударов России по Украине, назвав россиян "братьями". Андрей призвал народ соседней страны не молчать и выступить против власти. После чего в инстаграме экс-футболиста появилось еще несколько публикаций, касающихся войны.

Переезд из России в Германию и участие в благотворительных матчах

Уже в апреле 2022-го в интервью немецкому Bild бывший форвард рассказал, в какую страну выехал из России. Оказалось, что Воронин вернулся не в родную Одессу, а в Германию, которая тоже не была чужой для Андрея после стольких проведенных лет там. Экс-футболист добавлял, что вместе с семьей живет в безопасности.

Уже в следующем месяце Воронин был среди приглашенных звездных участников благотворительного матча между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Андрей снова надел футболку "мерсисайдцев". Команда украинского форварда победила со счетом 1:3, но голов Воронин не забивал.



Воронин принял участие в благотворительном матче за Ливерпуль / Фото из инстаграма Андрея

В марте 2023-го Воронин принял участие в матче между ветеранами местного клуба Майнц и украинской команды Авангард Змиев. Андрей снова почувствовал вкус голов, отличившись дублем. Интересно, что легендарный нападающий отыграл по тайму за каждую из команд.

Совместное фото с предателем, который поехал в Германию отбеливать репутацию

В сентябре того же года Андрей Воронин выложил совместное фото с Иваном Ордецом, который только в середине лета 2022-го уехал из России в аренду в Германию. Бохум дважды арендовал предателя, но уже в июле текущего 2025-го года защитник окончательно покинет немецкий клуб.

Оба экс-футболисты сборной Украины сфотографировались рядом с картиной, на которой изображено синее небо, желтая рожь и подсолнухи. В комментариях Воронина осудили за такое фото с Иваном



Воронин и Ордец / Фото из инстаграма Андрея

Большинство контента в инстаграме Воронина является семейным. Андрей частенько выкладывал фото и видео с семьей, активно используя соцсети.

В 2024-м году бывший украинский футболист выложил только три публикации. Последняя датирована 11 октября 2024 года, когда Воронин поздравил свою дочь с днем рождения. Даже после отъезда из России Андрей продолжал вести свой профиль на русском языке.

В профиле его инстаграма до сих пор упомянуты клубы, за которые выступал. Среди них и московское Динамо, а также российский контакт для сотрудничества. Правда, на заставке экс-футболиста стоит украинский флаг и герб. Воронин, видно, что забросил ведение инстаграма, где на него подписаны почти 84 тысячи болельщиков.



Московское Динамо в профиле Воронина / Скриншот из инстаграма Андрея

Благодаря соцсетям можно было больше видеть, как живет и где сейчас бывшая звезда сборной Украины. Зато теперь футболист не делится личной жизнью, поэтому известно о нем мало.

Ранее было немного слухов о вероятном возобновлении тренерской деятельности Воронина. Но ни одна информация не была правдивой.