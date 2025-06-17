Одним із таких колишніх зірок української збірної є Андрій Воронін. Ексфорвард леверкузенського Баєра та англійського Ліверпуля за свою кар'єру встиг пограти за цілу низку клубів, серед яких не лише раніше згадані клуби, повідомляє 24 Канал.

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Статистика Вороніна у Європі

До січня 2010-го року колишній футболіст виступав у Європі. Найбільше Воронін провів матчів за один клуб, коли перебував у складі леверкузенського Баєра – 119 матчів (37 голів та 21 асист).

Статистика ігор Андрія Вороніна в європейських клубах:

Майнц – 79 матчів (30 голів та 12 асистів)

Ліверпуль – 40 ігор (6 м'ячів та 5 гольових передач)

Герта – 33 поєдинки (11 голів та 5 асистів)

Боруссія Менхенгладбах II – 22 матчі (11 голів)

Кельн – 21 гра (6 м'ячів та асист)

Фортуна – 11 ігор (асист)

Боруссія Менхенгладбах – 9 матчів (гол і асист)

Майнц II – 6 поєдинків (6 голів)

Взимку 2010-го Воронін поїхав на заробітки у Росію, де підписав контракт із московським Дінамо. Андрій мав вояжі в оренду у німецьку Фортуну. Саме російський клуб став останнім у кар'єрі професійного футболіста Андрія Вороніна.

У сезоні-2016/2017 ексгравець збірної України розпочав тренерську діяльність. Воронін очолив німецький клуб Бюдеріх, який виступав аж у сьомій за силою лізі Німеччини (із 18 січня по 30 червня 2017-го).

Повернення у Росію та виступ "проти" російської агресії

Згодом у тренерській кар'єрі українця настала пауза. 14 жовтня 2020-го року Воронін повертається у Росію до московського Дінамо, але вже у ролі помічника головного тренера. Тоді російський клуб очолював Сандро Шварц (43 гри) та Алєксандр Кульчій (один матч).

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 року, Воронін зустріч у ворожій країні. За інформацію ЗМІ, Андрій проявив свою позицію та вже у перший день великої війни покинув країну-агресора.

Також була інформація, що за день до початку повномасштабної війни Воронін розірвав контракт із московським клубом.

Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене та час, проведений тут. Але не можу не висловити своєї громадянської позиції. Зараз не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей,

– попрощався Воронін.

Вже 24 лютого 2022-го року у профілі Вороніна в інстаграмі з'явився пост, у якому Андрій звернувся до росіян, які почали повномасштабне вторгнення.

Ми цей день запам'ятаємо на завжди! Мою країну, на моє улюблене місто сьогодні полетіли ракети, зупиніться ви що творите?

– написав ексфутболіст.

У коментарях під постом підписники розділились. Українські фани подякували Вороніну за підтримку та позицію, а от росіяни навпаки почали дорікати йому, пригадавши його роботу у Дінамо.

Через три дні Воронін виклав відео наслідків ударів Росії по Україні, назвавши росіян "братами". Андрій закликав народ сусідньої країни не мовчати та виступити проти влади. Після чого в інстаграмі ексфутболіста з'явилось ще декілька публікацій, які стосуються війни.

Переїзд із Росії у Німеччину та участь у благодійних матчах

Вже у квітні 2022-го в інтерв'ю німецькому Bild колишній форвард розповів, у яку країну виїхав із Росії. Виявилось, що Воронін повернувся не до рідної Одеси, а у Німеччину, яка теж не була чужою для Андрія після стількох проведених років там. Ексфутболіст додавав, що разом із родиною живе у безпеці.

Вже наступного місяця Воронін був серед запрошених зіркових учасників благодійного матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Андрій знову одягнув футболку "мерсисайдців". Команда українського форварда перемогла з рахунком 1:3, але голів Воронін не забивав.



Воронін взяв участь у благодійному матчі за Ліверпуль / Фото з інстаграму Андрія

У березні 2023-го Воронін взяв участь у матчі між ветеранами місцевого клубу Майнц та української команди Авангард Зміїв. Андрій знову відчув смак голів, відзначившись дублем. Цікаво, що легендарний нападник відіграв по тайму за кожну із команд.

Спільне фото із зрадником, який поїхав у Німеччину вибілювати репутацію

У вересні того ж року Андрій Воронін виклав спільне фото із Іваном Ордецем, який лише у середині літа 2022-го поїхав із Росії в оренду у Німеччину. Бохум двічі орендував зрадника, але вже у липні поточного 2025-го року захисник остаточно покине німецький клуб.

Обидва ексфутболісти збірної України сфотографувались поруч із картиною, на якій зображене синє небо, жовте жито та соняшники. У коментарях Вороніна засудили за таке фото з Іваном



Воронін та Ордець / Фото з інстаграму Андрія

Більшість контенту в інстаграмі Вороніна є сімейним. Андрій частенько викладав фото та відео із родиною, активно використовуючи соцмережі.

У 2024-му році колишній український футболіст виклав лише три публікації. Остання датована 11 жовтня 2024 року, коли Воронін привітав свою доньку із днем народження. Навіть після від'їзду із Росії Андрій продовжував вести свій профіль російською мовою.

У профілі його інстаграму досі згадані клуби, за які виступав. Серед них й московське Дінамо, а також російський контакт для співпраці. Щоправда, на заставці ексфутболіста стоїть український прапор та герб. Воронін, видно, що закинув ведення інстаграму, де на нього підписані майже 84 тисячі уболівальників.



Московське Дінамо у профілі Вороніна / Скриншот із інстаграму Андрія

Завдяки соцмережам можна було більше бачити, як живе та де зараз колишня зірка збірної України. Натомість тепер футболіст не ділиться особистим життям, тому відомо про нього мало.

Раніше було трохи чуток про ймовірне відновлення тренерської діяльності Вороніна. Але жодна інформація не була правдивою.