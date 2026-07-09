Такий висновок можна зробити з акаунту у TikTok, в якому Андрій Воронін нещодавно почав публікувати чимало матеріалів. Про життя відомого спортсмена розповідає 24 Канал.

Що Андрій Воронін публікує у мережі

Таку тенденцію футбольний ветеран прокоментував доволі лаконічно.

Я в тренді,

– написав Воронін.

Окрім Німеччини, яка колись стала для українського футболіста другою домівкою, Воронін буває ще щонайменше в Іспанії. Принаймні, цією мовою колишній збірник спілкується у ресторані під час відпочинку з видом на море.

Воронін також чимало часу проводить із сином та несамовито радіє успіхам аргентинської національної команди на чемпіонаті світу з футболу.

Під час повномасштабної війни, яку ворожа армія веде проти його країни та рідної Одеси, не забув колишній нападник і про російський період власної кар’єри.

На одному з роликів Воронін підспівує треку російського виконавця. Щоправда, робить це на фоні Кельнського собору.

Зазначимо, що у ТікТок ексфутболіста немає жодних згадок про війну в Україні. Однак, можливо ця платформа відіграє для нього роль розваги.

Публікації про війну в Україні неодноразово можна було побачити в інстаграм футболіста.

Що робить Андрій Воронін в Європі?

Наразі футболіст, який 74 рази одягав футболку національної збірної України, проживає у Німеччині. Саме тут наприкінці 90-х він розпочинав спортивну кар’єру на дорослому рівні.

На момент 24 лютого 2022 року Андрій Воронін проживав у Москві, де завершував футбольний шлях у місцевому Динамо. Однак, після початку повномасштабної війни Росії проти України.