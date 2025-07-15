Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка оставил заметный след в отечественном футболе. После завершения карьеры уроженец Кропивницкого открыл новую страницу своей жизни, пишет 24 Канал.

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Повесил бутсы на гвоздь в 33 года

Последним клубом Евгения Коноплянки стал румынский Клуж. Украинец имел недоразумения с тренером, из-за чего практически не имел игровой практики. Наставник упрекал Евгения за плохую форму, с чем не соглашался звездный вингер.

В итоге Коноплянка сыграл лишь 45 минут в четырех матчах. За это игровое время украинец не успел отметиться результативными действиями. Стороны по договоренности расторгли контракт.

Были слухи, что Коноплянка вернется в Украину. Его кум Руслан Ротань возглавлял Александрию, поэтому такой вариант выглядел перспективным. Однако Евгений решил на этом поставить точку и повесить бутсы на гвоздь.

Церемония прощания состоялась во время матча Лиги наций Украина – Албания. Евгений Коноплянка получил от президента УАФ Андрея Шевченко памятную футболку с номером 87 – количеством поединков с участием вингера в сине-желтых цветах.

Шевченко вручил Коноплянке памятную футболку / фото УАФ

Новые проекты Коноплянки

После завершения игровой карьеры Евгений Коноплянка не исчез из информационного пространства. Он сразу дал понять, что не собирается жить воспоминаниями, а попытается реализовать свои силы в новых проектах.

Вместе с Романом Зозулей они открыли агентство Talented Birds (Талантливые птички), которое занимается трудоустройством украинских футболистов. По данным Transfermarkt в нем зарегистрировано 39 игроков. Самыми известными клиентами агентства являются Владислав Кочергин (Ракув), Денис Мирошниченко (Карпаты), Максим Лунев (последний клуб Кривбасс), Василий Кравец (Металлист 1925).

Коноплянка и Зозуля – Загновники агенства Talented Birds / фото из инстаграма футболиста

Некоторое время услугами агентства Talented Birds пользовался футболист сборной Украины Иван Калюжный, но после перехода в Металлист 1925 их пути разошлись.

Кроме того, Евгений Коноплянка основал киберспортивную команду kONO.ECF, которая участвует в соревнованиях по Counter-Strike 2. Среди украинских команд она попала в топ-5, а в мировом рейтинге занимает 93 место.

В начале 2025 года Коноплянка объявил о создании собственной медиакоманды kONO.ECF MEDIA TEAM. Ее капитаном стал экс-игрок Металлиста, Днепра Денис Олейник. А в начале мая клуб объявил о подписании Дениса Бойко, который недавно завершил карьеру.

Денис Бойко присоединился к команде Коноплянки: видео

Где живет сейчас Коноплянка

После завершения игровой карьеры Евгений Коноплянка вместе со своей семьей переехал в Португалию. Жена экс-звезды Днепра Виктория активно ведет инстаграм и делится с подписчиками событиями своей жизни.

У Евгения и Виктории двое детей: дочь Злата (2015 года рождения) и сын Дамир (2017 года рождения). Сын Коноплянки занимается в местной футбольной академии.

Дом Коноплянки расположен в Кашкайше – курортном городке на побережье Атлантического океана. Он находится в 32 километрах от столицы Португалии и известен своими пляжами.

Евгений Коноплянка с семьей / фото из инстаграма жены футболиста

Статистика Коноплянки

Во время игровой карьеры Коноплянка выступал за шесть клубов: Днепр, Шахтер, Севилью, Шальке 04, Краковию и Клуж. Суммарно на профессиональном уровне сыграл 432 матча и забил 76 голов. За сборную Украины сыграл 87 поединков, в которых забил 21 гол.

Днепр: 212 матчей, 45 голов, 40 ассистов

212 матчей, 45 голов, 40 ассистов Шальке 04: 78 матчей, 13 голов, 9 ассистов

78 матчей, 13 голов, 9 ассистов Севилья: 54 матча, 9 голов, 8 ассистов

54 матча, 9 голов, 8 ассистов Шахтер: 46 матчей, 5 голов, 5 ассистов

46 матчей, 5 голов, 5 ассистов Краковия: 38 матчей, 4 гола, 2 ассиста

38 матчей, 4 гола, 2 ассиста Клуж: 4 матча

Евгений Коноплянка в финале Лиги Европы-2014/15 / фото Getty Images

Евгений Коноплянка трижды признавался футболистом года по версии издания "Украинский футбол" (2010, 2012, 2013). В составе Шахтера становился чемпионом Украины сезона-2019/20. С Севильей выиграл Лигу Европы-2015/16, а с Днепром был финалистом этого турнира в сезоне-2014/15.