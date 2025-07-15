Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка залишив помітний слід у вітчизняному футболі. Після завершення кар'єри уродженець Кропивницького відкрив нову сторінку свого життя, пише 24 Канал.

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Повісив бутси на цвях у 33 роки

Останнім клубом Євгена Коноплянки став румунський Клуж. Українець мав непорозуміння з тренером, через що практично не мав ігрової практики. Наставник дорікав Євгену за погану форму, з чим не погоджувався зірковий вінгер.

У підсумку Коноплянка зіграв лише 45 хвилин у чотирьох матчах. За цей ігровий час українець не встиг відзначитися результативними діями. Сторони за домовленістю розірвали контракт.

Були чутки, що Коноплянка повернеться в Україну. Його кум Руслан Ротань очолював Олександрію, тому такий варіант виглядав перспективним. Проте Євген вирішив на цьому поставити крапку та повісити бутси на цвях.

Церемонія прощання відбулася під час матчу Ліги націй Україна – Албанія. Євген Коноплянка отримав від президента УАФ Андрія Шевченка пам'ятну футболку з номером 87 – кількістю поєдинків за участю вінгера у синьо-жовтих кольорах.

Шевченко вручив Коноплянці пам'ятну футболку / фото УАФ

Нові проєкти Коноплянки

Після завершення ігрової кар'єри Євген Коноплянка не зник з інформаційного простору. Він одразу дав зрозуміти, що не збирається жити спогадами, а спробує реалізувати свої сили у нових проєктах.

Разом з Романом Зозулею вони відкрили агентство Talented Birds (Талановиті пташки), яке займається працевлаштуванням українських футболістів. За даними Transfermarkt у ньому зареєстровано 39 гравців. Найвідомішими клієнтами агентства є Владислав Кочергін (Ракув), Денис Мірошніченко (Карпати), Максим Луньов (останній клуб Кривбас), Василь Кравець (Металіст 1925).

Коноплянка та Зозуля – загновники агенства Talented Birds / фото з інстаграму футболіста

Певний час послугами агентства Talented Birds користувався футболіст збірної України Іван Калюжний, але після переходу в Металіст 1925 їхні шляхи розійшлися.

Крім того, Євген Коноплянка заснував кіберспортивну команду kONO.ECF, яка бере участь у змаганнях з Counter-Strike 2. Серед українських команд вона потрапила до топ-5, а у світовому рейтингу займає 93 місце.

На початку 2025 року Коноплянка оголосив про створення власної медіакоманди kONO.ECF MEDIA TEAM. Її капітаном став ексгравець Металіста, Дніпра Денис Олійник. А на початку травня клуб оголосив про підписання Дениса Бойка, який нещодавно завершив кар'єру.

Денис Бойко приєднався до команди Коноплянки: відео

Де живе зараз Коноплянка

Після завершення ігрової кар'єри Євген Коноплянка разом зі своєю родиною переїхав до Португалії. Дружина ексзірки Дніпра Вікторія активно веде інстаграм та ділиться з підписниками подіями свого життя.

У Євгена та Вікторії двоє дітей: донька Злата (2015 року народження) та син Дамір (2017 року народження). Син Коноплянки займається у місцевій футбольній академії.

Будинок Коноплянки розташований у Кашкайші – курортному містечку на узбережжі Атлантичного океану. Воно знаходиться за 32 кілометри від столиці Португалії та відоме своїми пляжами.

Євген Коноплянка з родиною / фото з інстаграму дружини футболіста

Статистика Коноплянки

Під час ігрової кар'єри Коноплянка виступав за шість клубів: Дніпро, Шахтар, Севілью, Шальке 04, Краковію та Клуж. Сумарно на професійному рівні зіграв 432 матчі та забив 76 голів. За збірну України відіграв 87 поєдинків, у яких забив 21 гол.

Дніпро: 212 матчів, 45 голів, 40 асистів

212 матчів, 45 голів, 40 асистів Шальке 04: 78 матчів, 13 голів, 9 асистів

78 матчів, 13 голів, 9 асистів Севілья: 54 матчі, 9 голів, 8 асистів

54 матчі, 9 голів, 8 асистів Шахтар: 46 матчів, 5 голів, 5 асистів

46 матчів, 5 голів, 5 асистів Краковія: 38 матчів, 4 голи, 2 асисти

38 матчів, 4 голи, 2 асисти Клуж: 4 матчі

Євген Коноплянка у фіналі Ліги Європи-2014/15 / фото Getty Images

Євген Коноплянка тричі визнавався футболістом року за версією видання "Український футбол" (2010, 2012, 2013). У складі Шахтаря ставав чемпіоном України сезону-2019/20. Із Севільєю виграв Лігу Європи-2015/16, а з Дніпром був фіналістом цього турніру у сезоні-2014/15.