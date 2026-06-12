Серед перших матчів відбудеться поєдинок між збірними США та Парагваю, який пройде 13 червня о 04:00 за київським часом на стадіоні "Соу-Фай" в Інглвуді. Детальніше про очікування та прогноз розповість 24 Канал.

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Що очікувати від збірної США на ЧС-2026?

Від американської команди на домашньому ЧС очікують історичного прориву. США потрапили до Групи D разом із Парагваєм, Австралією та Туреччиною, де вважаються головними фаворитами на перше місце. Більшість лідерів команди грають у провідних європейських клубах, серед них капітан Тім Рім, суперзірка Крістіан Пулішич (Мілан), Вестон Маккенні (Ювентус), Тайлер Адамс (Борнмут) та форвард Фоларін Балогун (Монако).

Яку гру може показати Парагвай?

Збірна Парагваю відома прагматичним і дисциплінованим футболом із надійним захистом. Команда Густаво Альфаро повернулася на Мундіаль уперше за 16 років, посівши 6-те місце у південноамериканському відборі. У 18 матчах відбору парагвайці пропустили лише 10 м'ячів. Хоча в заявці немає суперзірок, команда має міцний кістяк із представників АПЛ та провідних клубів Бразилії.

Чи зустрічалися США та Парагвай раніше?

Усього США та Парагвай провели між собою 9 офіційних матчів. Перевага на боці американців: вони здобули 5 перемог, парагвайці – 2, а ще 2 матчі завершилися внічию. Наразі збірна США має триматчеву серію перемог над Парагваєм (2016, 2018 та кінець 2025 року).

Про чемпіонат світу-2026

Загалом на турнірі відбудеться 104 матчі (раніше було 64), а збірні розподілені на 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи та ще 8 найкращих збірних, які посіли треті місця. Уперше в історії Мундіалю братимуть участь чотири нові команди: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан.