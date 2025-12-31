Зустріч розпочнеться – о 21:45 (за київським часом). Це буде далеко вже не перша гра України проти Швеції, інформує 24 Канал.

Як Україна грала проти Швеції?

Ці європейські збірні провели між собою вже п'ять ігор, три із яких мали товариський характер. Наразі перевагою за кількістю перемог володіє Україна – чотири. Натомість Швеція перемагала лише одного разу. Та єдина поразка від шведів була у товариському матчі сезону 2011 – 2012 (0:1).

Двічі команди грали між собою у рамках чемпіонату Європи – 2012 (2:1) та 2020 (1:2 у додатковий час). В обидвох поєдинках українська збірна святкувала перемогу. Саме крайня гра Євро-2020 є найпам'ятнішою для українських фанів, коли у додаткових таймах Артем Довбик забив переможний гол, вивівши команду у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Цікаво. Андрій Шевченко досі залишається найкращим бомбардиром очних протистоянь проти Швеції. Нинішній очільник УАФ є єдиним футболістом, який забив два голи.

Як команди вийшли у плей-оф відбору?

Команда Сергія Реброва вирвала друге місце у групі D, набравши 10 балів. В останньому турі групового етапу "синьо-жовті" перемогли Ісландію 2:0, з якою й боролись за другу сходинку. Українська збірна поступилась лише лідерці квартету Франції, яка із 16 очками напряму вийшли на ЧС-2026.

Швеція ж провалилась у відборі на Мундіаль, посівши останнє четверте місце у квартеті В (2 пункти). Натомість шведи вийшли у плей-оф відбору завдяки рейтингу Ліги націй.

Прогноз букмекера

Україна є невеликою фавориткою майбутнього протистояння по лінії betking. Перемогу підопічних Реброва оцінюють у 2,62. то як успіх Швеції – 2,80. Нічия – 3,10.

Також прохід "синьо-жовтих" у фінал плей-оф відбору на ЧС-2026 теж оцінюють краще – 1,80 проти 1,86 на вихід далі шведів.

Ймовірно, що поєдинок не буде результативним. Тотал голів менше 2,5 – 1,71.

*Коефіцієнти подані станом на 14:06 30.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Де відбудеться матч Україна – Швеція?

Україна не проводитиме матч проти Швеції у Польщі. Українська сторона зупинила свій вибір на сонячній Іспанії. Півфінал плей-оф відбору на ЧС-2026 відбудеться у Валенсії на домашньому стадіоні футбольного клубу Леванте – "Естадіо Сьютат де Валенсія". про це повідомили на офіційному сайті УАФ.

Відзначимо, що у випадку перемоги над Швецією українська збірна зіграє у фіналі проти переможця зустрічі Албанія – Польща. Фінал плей-оф відбору на Мундіаль запланований на 31 березня 2026 року.

Лідер польської збірної Роберт Левандовський вже висловився про ймовірну битву своєї команди із Україною.