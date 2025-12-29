Збірні України та Польщі можуть зустрітися на футбольному полі у разі успішних півфіналів у плей-оф відбору на ЧС-2026. Форвард Барселони та "орлів" Роберт Левандовський поділився очікуваннями від матчу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rymanowski Live.

Який прогноз зробив Левандовський на матч з Україною?

У капітана збірної Польщі поцікавилися, чи можуть виникнути проблеми у півфіналі з Албанією, а потім у вирішальному матчі з Україною або Швецією.

"Звісно, що це сильні суперники, і легко не буде. Перший матч з Албанією, який граємо вдома за підтримки наших уболівальників, є додатковим копняком, щоб викластись ще більше.

А потім фінал, невідомо, де він відбудеться – у Валенсії або Швеції. Та це один матч. Маю надію, що ми зіграємо обидва поєдинки на рівні, що дозволить нам вийти на чемпіонат світу", – сказав Левандовський.

Як Польща зіграла у відборі на ЧС-2026?

"Біло-червоні" не зуміли здобути пряму путівку на Мундіаль за підсумком групового раунду. Польща посіла друге місце у групі G, пропустивши на перше місце Нідерланди.

У восьми матчах відбору на ЧС-2026 "Кадра" набрала 17 балів, здобувши 5 перемог, програвши один поєдинок, а ще два завершилися внічию. У турнірній таблиці Польща випередила Фінляндію, Мальту та Литву.

Коли збірні України та Польщі можуть зустрітися?