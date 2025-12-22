Поєдинок 17 туру АПЛ Тоттенхем – Ліверпуль завершився перемогою "червоних" з рахунком 2:1. Під час матчу серйозну травму отримав нападник "мерсисайдців" Александр Ісак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Яку травму отримав найдорожчий форвард збірної Швеції?

26-річний форвард став автором першого голу у ворота "шпор". Однак у другому таймі Ісак отримав важку травму та не зміг продовжити поєдинок.

На 56-й хвилині матчу форвард намагався завдати удар по воротах, але підвернув ногу. Лише за допомогою медперсоналу Ліверпуля Ісак зміг залишити межі поля.

За інформацією джерела, у шведського нападника є підозра на перелом ноги. 22 грудня футболіст повинен був пройти поглиблене медобстеження.

Якщо діагноз підтвердиться, то Ісак не зможе допомогти збірній Швеції у матчах плей-оф відбору на ЧС-2026. За оптимістичними прогнозами відновлення може зайняти до чотирьох місяців. У найгіршому випадку повернення на поле не варто очікувати раніше наступного сезону.

Що відомо про Ісака?

Александр Ісак став гравцем Ліверпуля влітку 2025 року. "Червоні" заплатили за нападника рекордні 145 мільйонів євро. Його перехід став найдорожчим під час літнього трансферного вікна-2025.

У сезоні 2025 – 2026 Ісак зіграв за Ліверпуль 16 матчів, у яких забив 3 голи. За даними Transfermarkt, його вартість наразі становить 120 мільйонів євро.

У складі збірної Швеції 26-річний нападник забив 16 голів у 56 поєдинках. Свій дебютний матч за національну команду він зіграв у 2017 році.

